Біогакер-мільярдер Джонсон заявив, що омолодив 70-річного батька на 25 років завдяки "суперкрові"

Пів року тому, вони зробили переливання крові.

Біогакер Браян Джонсон заявив, що уповільнив темпи старіння свого батька на 25 років, зробивши йому переливання своєї "суперкрові".

Мультимільйонер, відомий своїми суперечливими методами боротьби зі старінням, сказав, що його батькові ввели один літр його плазми, яка є рідкою частиною крові.

Відтоді, за його словами, його 70-річний батько, який до ін'єкції старів зі швидкістю 71-річної людини, старіє як 46-річний.

"Моя суперкров скоротила вік мого батька на 25 років", - написав Джонсон у повідомленні на X, раніше в Twitter. "Я кровний хлопчик свого батька".

Браян Джонсон з татом / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Джонсон ретельно сформулював свої висновки. У дописі він зазначив, що засновував свою оцінку старіння свого батька на одному біомаркері – медичній ознаці, яку можна виявити за допомогою тестів. Джонсон не уточнив, який маркер використав.

Хоча біомаркери є корисним інструментом, що дозволяє зрозуміти, що відбувається в організмі, самі по собі вони не є точним показником старіння організму, повідомив Insider лікар Олівер Золман.

Крім того, по одному втручанню неможливо дізнатися, чи призвела саме ін'єкція до зміни швидкості старіння чи може статися ще щось, зазначив Джонсон.

Джонсон передав плазму батькові близько шести місяців тому. Того ж дня біогакер отримав плазму від свого 17-річного сина, хоча пізніше він сказав, що особисто не побачив жодної користі від цієї процедури.

Браян, який вважає себе професійним спортсменом з омолодження, пробував на собі десятки втручань, щоб перевірити, чи зможе він уповільнити старіння. Вони варіюються від ретельно контрольованої дієти та суворого режиму фізичних вправ до ін'єкцій жиру та лазерного лікування.

Нагадаємо, раніше Браян Джонсон заявив, що омолодив свій пеніс на 15 років, застосувавши шок-терапію. Він щоночі носить на статевому члені невеликий пристрій та проходить ударно-хвильову терапію.

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