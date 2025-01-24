Біогакер, що витрачає $2 млн, щоб "жити вічно", шокував даними про їхню з сином ерекцію – фото

Браян Джонсон витратив чимало грошей на свої методи "повернення молодості".
Біогакер Браян Джонсон, який нещодавно розкрив шокувальний режим довголіття, якого дотримується зі своїм сином, тепер приголомшив людей, поділившись даними про їхню ерекцію.
47-річний мільйонер бере участь у тривалій та інтенсивній експериментальній медичній програмі в надії "зупинити старіння". Дотримуючись суворої дієти чи використовуючи кров свого сина, американець робить все, що в його силах, щоб зберегти статус молодості.
Джонсон раніше говорив, що його місія допомогла йому досягти "серця 37-річного" і "об'єму легенів 18-річного", але це, безумовно, було нелегко.
У той час як його місія триває, і все більше людей дізнаються про його історію завдяки фільму Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever від Netflix, Джонсон поділився на Х інтимними даними про ерекцію як його самого, так і його сина Талмейджа.
Джонсон написав: "Дані нічної ерекції мого 19-річного сина і мої. Його тривалість на дві хвилини довша за мою. Виховуйте дітей, щоб вони були високими, твердими і стояли прямо".
Дані містили ефективність сну батька і сина, середню якість ерекції, кількість епізодів ерекції та загальну тривалість. Джонсон отримав кращу середню якість ерекції – 94 бали, тоді як його син отримав трохи нижчий результат – 90 балів.
Біогакер також мав набагато кращу ефективність сну, але мав на один епізод ерекції менше порівняно з Талмейджем.
Цитуючи допис свого батька, Талмейдж написав: "Я вдячний за те, як мій батько виховав мене".
У той час як він сам намагався омолодитися, Джонсон дав своєму 70-річному батькові трохи своєї плазми в рамках того, що він назвав "першим у світі обміном плазми між декількома поколіннями". Інфузії плазми зазвичай використовуються для лікування різних захворювань, зокрема хвороб печінки, опіків і захворювання крові, а не для омолодження.
Нагадаємо, раніше Браян Джонсон похвалився своєю "золотою" плазмою та розсекретив нову терапію обміну крові. Він представив нову процедуру, яку використовує для виведення токсинів зі свого організму.
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