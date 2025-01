Біогакер, що витрачає $2 млн, щоб "жити вічно", шокував даними про їхню з сином ерекцію – фото

Біогакер Браян Джонсон, який нещодавно розкрив шокувальний режим довголіття, якого дотримується зі своїм сином, тепер приголомшив людей, поділившись даними про їхню ерекцію.

47-річний мільйонер бере участь у тривалій та інтенсивній експериментальній медичній програмі в надії "зупинити старіння". Дотримуючись суворої дієти чи використовуючи кров свого сина, американець робить все, що в його силах, щоб зберегти статус молодості.

Джонсон раніше говорив, що його місія допомогла йому досягти "серця 37-річного" і "об'єму легенів 18-річного", але це, безумовно, було нелегко.

У той час як його місія триває, і все більше людей дізнаються про його історію завдяки фільму Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever від Netflix, Джонсон поділився на Х інтимними даними про ерекцію як його самого, так і його сина Талмейджа.

Джонсон написав: "Дані нічної ерекції мого 19-річного сина і мої. Його тривалість на дві хвилини довша за мою. Виховуйте дітей, щоб вони були високими, твердими і стояли прямо".

Браян Джонсон з сином / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Дані містили ефективність сну батька і сина, середню якість ерекції, кількість епізодів ерекції та загальну тривалість. Джонсон отримав кращу середню якість ерекції – 94 бали, тоді як його син отримав трохи нижчий результат – 90 балів.

Біогакер також мав набагато кращу ефективність сну, але мав на один епізод ерекції менше порівняно з Талмейджем.

Результат дослідження / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Цитуючи допис свого батька, Талмейдж написав: "Я вдячний за те, як мій батько виховав мене".

У той час як він сам намагався омолодитися, Джонсон дав своєму 70-річному батькові трохи своєї плазми в рамках того, що він назвав "першим у світі обміном плазми між декількома поколіннями". Інфузії плазми зазвичай використовуються для лікування різних захворювань, зокрема хвороб печінки, опіків і захворювання крові, а не для омолодження.

Нагадаємо, раніше Браян Джонсон похвалився своєю "золотою" плазмою та розсекретив нову терапію обміну крові. Він представив нову процедуру, яку використовує для виведення токсинів зі свого організму.

