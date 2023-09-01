Біогакер Браян Джонсон розповів про ін'єкції в пеніс заради омолодження (фото)

Біогакер Брайан Джонсон, який розпочав терапію омолодження статевого члена, розповів про ін'єкції в пеніс.

Цю частину процесу 46-річний підприємець назвав "омолодженням Джонсона Джонсона".

Як написав він на платформі Х, раніше відомій як Twitter, уколи мають допомогти йому досягти "тривалої ерекції".

"У п'ятницю мені зроблять ін'єкцію в пеніс, і це тема, яка хвилює", - написав він.

Мільярдер продовжив пояснювати етапи цього процесу і те, на чому вони будуть зосереджені, а саме:

ін'єкція в пеніс алпростадилу (тривала ерекція), вимірювання пікового/хв кровотоку в артерії статевого члена

обсяг еякуляту

максимальна швидкість сечовипускання

рухливість сперматозоїдів

перевірка нальоту на пенісі

Допис Браяна / Фото: twitter.com/bryan_johnson

Коли користувачі запитали про його "базовий обсяг еякуляту" Джонсон відповів: "Базовий обсяг еякуляту становить 3,0 мл, >1,4 мл — це нормально".

Зауважимо, Браян Джонсон хоче мати тіло 18-річного підлітка. У нього жорсткий порядок дня, за яким спостерігає команда з 30 лікарів. Разом із дуже точним раціоном на 1977 калорій щодня, Джонсон займається фізичними вправами не менше години, приймає 80 вітамінів і мінеральних добавок і лягає спати рівно о 20:30. Він прокидається о 5-й ранку, снідає о 6-й, а останнє приймання їжі на день має об 11-й. Чоловік також ввів собі кров сина-підлітка. Втім, цей експеримент не дав жодних позитивних результатів.

Браян Джонсон з сином під час переливання крові / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Нагадаємо, раніше Браян спантеличив 10 суворими правилами для своєї потенційної коханої. Не кожна погодиться на такі умови.

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