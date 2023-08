Біохакер Браян Джонсон відверто розповів про труднощі в коханні та назвав свої мінуси (фото)

Біохакер-мільярдер Браян Джонсон, який витрачає 2 мільйони доларів на рік, намагаючись сповільнити свій біологічний годинник, розповів про труднощі в особистому житті.

Говорячи зі Стівеном Бартлеттом у подкасті All The Diary Of A CEO 45-річний чоловік зізнався, що йому не так легко знайти кохання.

Його відданість своєму розпорядку, який містить сон рівно о 20:30, пробудження о 5-й, вживання 2250 калорій один раз на день від 6-ї до 11 ранку і від 4 до 5 годин "концентрованих думок" — не зробили його найдоступнішим романтичним партнером.

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

"Я неодружений. В обставинах, коли я намагався зустрічатися, перше, що я роблю, це даю їм список з 10 речей, наприклад: "Ось все, що ти ненавидітимеш в мені, і все, що буде робити мене неможливим партнером для тебе". Це велика справа", - зізнався Джонсон, уродженець міста Прово, штат Юта, який зараз мешкає у Венісі, штат Каліфорнія.

Одна річ, в якій його потенційні партнерки можуть бути впевнені, це те, що він не намагається переспати з ними — він надає перевагу сну, а не ночі обіймів.

"Події пробудження обходяться дуже дорого - після того, як вас розбудили, знову заснути дуже складно - тому це просто надзвичайно складно, коли вам потрібно координувати свої дії з іншою людиною", - додав Браян, який також стверджує, що відстежує, як у нього багато ерекцій протягом ночі.

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Оскільки сон такий важливий для нього, він хотів би, щоб його потенційна кохана спала в іншій кімнаті.

"Я збудував своє життя навколо сну. Це протилежно до культурних норм, більшість людей пропустять час відходу до сну, якщо захочуть піти кудись із друзями", — сказав він.

Також мільярдер зізнався, що він не дуже балакучий: "У нас із сином у будинку є протокол, за яким не можна обмінюватися фразами на кшталт "Доброго ранку". Як справи?".

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Насправді він не веде "світських бесід" і волів би взагалі не говорити протягом декількох годин, відведених для "концентрованого роздуму".

"Я рано лягаю спати, рано прокидаюся, і в мене є ці чотири чи п'ять годин зосереджених думок, коли я можу думати про ці справді великі картини і намагатися витягти себе зі своєї ситуації і просто бути якомога тверезішим. Я промацую себе до глибини душі, але тебе так швидко збивають із ніг. Хтось каже: "Як справи? Як твій сон?". Це може збити мене з пантелику", - додав він.

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

І хоча його спосіб життя може бути важкою пігулкою для його романтичної партнерки, він легко ковтає пігулки сам — колосальні 111 таблеток на день.

Його особисте життя до нового режиму теж не було легким. Його колишня дівчина, телеакторка Тарін Саузерн, заявила в судовому процесі 2021 року, що Джонсон змусив її прийняти його розпусний спосіб життя і вигнав зі свого будинку, коли у неї діагностували рак. Їхні стосунки закінчилися 2019 року. Джонсон стверджував, що Саузерн намагалася вимагати гроші.

Технічний керівник розбагатів у свої 30, коли продав PayPal свою компанію з обробки онлайн-платежів Braintree Payment Solutions за 800 мільйонів доларів.

Джонсон, який не завжди був фанатиком здоров'я, страждав на депресію, розлучився і залишив мормонізм. Лише коли 2020 року у нього виникли думки про самогубство, він вирішив змінити свій спосіб життя, який, як він підозрював, сприяв його поганому психічному стану. Саме тоді він розпочав свій суворий антивіковий режим Project Blueprint.

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Один із його хаків містив обмін кров'ю з його тодішнім 17-річним сином Талмейджем та з його 70-річним батьком Річардом. Однак він припинив лікування, не побачивши від нього жодної користі.

Джонсон вважає, що його нинішній біологічний вік – 36 років, у нього шкіра 28-річного, а обсяг легень та фізична форма – 18-річного. Він також передбачає, що доживе до 200 років.

Нагадаємо, раніше Браян Джонсон розповів про алкоголь на сніданок. Раніше це було частиною його експерименту.

