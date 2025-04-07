Біогакер Джонсон припустився величезної помилки у спробі сповільнити старіння: що з ним сталося

Реклама

Самопроголошений біогакер Браян Джонсон, який раніше розкрив шокувальний режим довголіття, поділився побічними ефектами, яких він зазнав після того, як припустився величезної помилки у спробі сповільнити старіння.

47-річний мільйонер бере участь у тривалій та інтенсивній експериментальній медичній програмі в надії «повернути старіння назад». Дотримуючись суворої дієти чи використовуючи кров свого сина, Джонсон робить все можливе, щоб залишатися якомога довше молодим.

Джонсон раніше заявляв, що його божевільний експеримент допоміг йому досягти «серця 37-річного» і «об’єму легень 18-річного».

Реклама

Більшість методів, спрямованих на сповільнення старіння, досі працювали, але останнім часом щось пішло не так, як планував біогакер. У нещодавньому відео на YouTube під назвою I Made Myself Older By Mistake Джонсон розповів, як він приймав препарат під назвою рапаміцин і як він сповільнював його прогрес.

Цей препарат зазвичай використовується для лікування таких захворювань, як рак або хвороби легень, але його також вивчали на предмет того, як він може впливати на омолодження організму.

У відео Джонсон заявив, що приймав препарат протягом п’яти років і зрештою відчув багато побічних ефектів.

Біогакер розповів, що у нього були деякі недоліки, серед яких «виразка в роті, рана заживала недостатньо швидко, аналіз крові показав, що у нього були перебої з холестерином, а рівень глюкози в крові трохи підскочив».

Браян Джонсон / © instagram.com/bryanjohnson_

«Потім, можливо, найболючіше для мене було те, що збільшилася частота серцевих скорочень у стані спокою, яка, як ви знаєте, є найважливішим біомаркером, який я відстежую щодня, тому що саме він найбільше впливає на якість мого сну», — додав Джонсон.

Дослідження 2009 року показало, що коли препарат давали мишам, він збільшував тривалість життя на 14 відсотків для самиць і на дев’ять відсотків для самців. Додаткові докази з’явилися після того, як дослідження 2023 року показало, що з 333 осіб, які приймали препарат під наглядом лікаря, 65,5 відсотка вважали, що він має ефективні омолоджувальні властивості. Крім того, 44% сказали, що препарат покращив їхній загальний стан здоров’я.

Джонсон задокументував багато своїх успіхів у своїй монументальній і дорогій місії зі сповільнення старіння, але в кінці свого нещодавнього відео він зазначив, що важливо говорити про свої невдачі під час цього процесу.

Нагадаємо, раніше Браян Джонсон уколов в обличчя жир іншої людини та налякав наслідками.