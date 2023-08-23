Біохакер-мільярдер Браян Джонсон спантеличив 10 суворими правилами для своєї потенційної коханої

Не кожна погодиться на такі умови.

Біохакер-мільярдер Браян Джонсон, який раніше відверто розповів про труднощі в коханні, назвав 10 суворих правил для своєї потенційної обраниці.

Про це пише Muscle and Health.

46-річний американський бізнесмен поділився, що після того, як він ввів собі кров 18-річного сина заради експерименту, ним почали цікавитися дедалі більше жінок.

Втім, перш ніж почати серйозні стосунки, дівчина Браяна має відповідати усім критеріям. Так, обраниця має дотримуватися його розпорядку дня. Це означає, що вона також має припиняти їсти об 11 ранку, як він.

Наступне правило – дотримуватися часу його сну о 20:30 вечора. Також забороняються будь-які розмови у цей час. Та й спати треба окремо.

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Правило №5 – жодних незначних бесід. Забути доведеться і про відпочинок у неділю. Сьомий пункт стосується сексу. Він лише запланований.

Правило №8 називається "вегетаріанським татусем", що, скоріше за все, означає, що жінка повинна також дотримуватися його суворої вегетаріанської дієти. Має кохана обов'язково "здавати плазму".

У 10-му пункті Браян наголосив, що ще має прийняти обраниця: "Ти не є моїм пріоритетом номер один".

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

"Якби я зустрів відповідну жінку, я б з радістю познайомив її з способом життя Blueprint і дозволив би їй жити пліч-о-пліч зі мною, за умови, що вона поважає мої правила", - прокоментував він.

Але поки що його протеже лише 18-річний син Талмейдж, який клянеться вести такий самий суворий спосіб життя, сподіваючись на безсмертя.

"Мій син представляє наступне покоління людей", - стверджує Браян. "Коли ви починаєте в цьому віці робити все можливе, щоб уповільнити швидкість старіння та прийняти технологічні та наукові досягнення, межі немає. Жоден homo sapiens ніколи раніше не робив цього".

Нагадаємо, нещодавно Браян Джонсон розпочав терапію омолодження статевого члена. Він хоче досягти тригодинної та 30-хвилинної нічної ерекції.

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