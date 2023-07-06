Біохакер, який витрачає $2 млн на рік на омолодження, ошелешив незвичним часом, коли він вечеряє

Біохакер-мільярдер, який щорічно витрачає мільйони доларів, щоб змінити свій біологічний вік та ввів собі кров сина-підлітка, поділився незвичним часом, коли він обідає.

Про це пише dailystar.co.uk.

Браян Джонсон спантеличив прихильників, що він їсть востаннє на день об 11:00. А снідає 45-річний чоловік о 6-й.

Час вечері мільйонера є частиною його бажання кинути виклик природі, пройшовши інтенсивну експериментальну програму.

Багатій вже два роки перебуває в інтенсивному режимі ретельно контрольованих добавок, їжі, фізичних вправ та суворих тестів.

Його день починається о 5:00 від двох десятків добавок, таких як лікопін, метформін, куркума, цинк, літіум тощо. Потім він отримує імпульс від коктейлю "зелений гігант" з інгредієнтами, такими як колаген, спермін та креатин.

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Браян дотримується суворої веганської дієти, яка містить суміш твердої та м'якої їжі, обмеженої 1977 калоріями на день.

Разом із його харчовими звичками, він також тричі на тиждень тренується з високою інтенсивністю та робить декілька аналізів крові, МРТ та колоноскопію на місяць.

Зауважимо, раніше Браян поділився, що вже помітив помітні покращення у різних частинах свого тіла: "Моєму лівому вуху 64 роки, мої фітнес-тести кажуть, що мені 18, моєму серцю 37, сила діафрагми 18".

Нагадаємо, Браян Джонсон розповів, що щомісяця з'їдає понад 30 кг овочів. Каліфорнієць зібрав першокласну команду вчених, тренерів та дієтологів.

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