Біохакер, який витрачає $2 млн на рік на омолодження, розповів про алкоголь на сніданок

Біохакер-мільярдер, який нещодавно дізнався результат експерименту з переливанням крові сина-підлітка, розповів про випивку на сніданок.

45-річний Браян Джонсон витрачає 2 мільйони доларів на рік на омолодження, щоб мати тіло 18-річного. У нього жорсткий порядок дня, за яким спостерігає команда з 30 лікарів. Так, раніше частиною його екстремального способу життя був алкоголь.

Говорячи зі Стівеном Бартлеттом у подкасті All The Diary Of A CEO Джонсон сказав: "Раніше я випивав 3 унції (приблизно 88 мілілітрів) щоранку на сніданок. Мені подобалося пити алкоголь, мені подобалося пити вино. На сніданок. Тому що мені довелося створити найдовший проміжок часу між сном, щоб уникнути негативного впливу на мій сон".

Однак виявилося, що навіть трохи вина не підходить для життя Джонсона. І це не через якісь побоювання щодо його впливу на його здоров'я, а через те, що воно калорійне.

"Потім я позбувся його, тому що воно було занадто дорогим з точки зору калорій. Це була 71 калорія для 3 унцій, і я не міг вкластися в свій бюджет калорій", - додав він.

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Разом із дуже точним раціоном на 1977 калорій щодня, Джонсон приймає 80 вітамінів і мінеральних добавок, займається фізичними вправами не менше години і лягає спати рівно о 20:30. Він прокидається о 5-й ранку, снідає о 6-й, а останній прийом їжі на день має об 11-й.

Зауважимо, підприємець 10 років тому продав свій технологічний бізнес з обробки платежів за 800 мільйонів доларів. Свою місію боротьби зі старінням він назвав Project Blueprint. У Браяна є команда з 30 лікарів на чолі з експертом з боротьби зі старінням з Кембриджа доктором Олівером Золом. Вони уважно контролюють його кров, серце, печінку, нирки, мозок, кровоносні судини та сексуальне здоров'я.

