Біохакер, який витрачає $2 млн на рік, щоб жити вічно, починає терапію омолодження статевого члена

Біохакер-мільярдер Браян Джонсон, який раніше відверто розповів про труднощі в коханні, починає терапію омолодження статевого члена.

Про це пише dailystar.co.uk.

45-річний американський бізнес магнат, який витрачає 2 мільйони доларів на рік, намагаючись "жити вічно", тепер перенесе шість процедур "ударно-хвильової терапії".

"Почав першу терапію омолодження статевого члена: фокусована ударно-хвильова терапія, 6 процедур, 3 рази на тиждень, вартість $1-2 тисячі доларів. Докази: декілька рандомізованих контрольованих досліджень показали, що ударно-хвильова терапія покращує еректильну дисфункцію. Ми перевіряємо, чи покращує вона загальний час нічних ерекцій, суб'єктивну сексуальну активність, сексуальне задоволення та маркери статевого члена на основі медичних зображень", - поділився Браян.

Він додав, що поставив собі за мету досягти тригодинної та 30-хвилинної нічної ерекції.

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Нагадаємо, Браян Джонсон прагне мати тіло 18-річного підлітка. У нього жорсткий порядок дня, за яким спостерігає команда з 30 лікарів. Разом із дуже точним раціоном на 1977 калорій щодня, Джонсон займається фізичними вправами не менше години, приймає 80 вітамінів і мінеральних добавок і лягає спати рівно о 20:30. Він прокидається о 5-й ранку, снідає о 6-й, а останнє приймання їжі на день має об 11-й. Чоловік також ввів собі кров сина-підлітка. Втім, цей експеримент не дав жодних позитивних результатів.

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