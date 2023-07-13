Біохакер, який ввів собі кров сина-підлітка, нарешті дізнався результат експерименту з омолодження

Біохакер-мільярдер, який намагається змінити свій біологічний вік та ввів собі кров сина-підлітка, нарешті дізнався результат цього експерименту.

Так, Браян Джонсон заявив, що більше не обмінюватиметься плазмою зі своїм нащадком після того, як "не було виявлено жодних переваг". Про це він написав у Twitter.

Два місяці тому 45-річний багатій зробив переливання зі своїм 17-річним сином Талмейджем і 70-річним батьком Річардом.

Тріо вирушило до клініки в Далласі, де в Річарда і Талмейджа видалили літр крові і перетворили на партію плазми, а також червоних і білих кров'яних тілець і тромбоцитів.

Браян Джонсон з сином під час переливання крові / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Плазму Талмейджа ввели до вен Джонсона, а плазму Джонсона передали Річарду.

Браян Джонсон з батьком під час переливання крові / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Однак Джонсон сказав, що припинив експеримент, не побачивши "жодної користі".

"Молодий плазмаферез може бути корисним для біологічно старшого населення або за певних станів. У моєму випадку він не поєднується з моїми втручаннями. Альтернативні методи плазмаферезу чи фракцій молодої плазми обіцяють. Результати мого батька очікуються", - написав він.

Фото: twitter.com/bryan_johnson

Твердження про те, що плазма молодих тіл може покращити здоров'я людей похилого віку, існують уже деякий час, пише ladbible.com.

Дослідження з цього питання проводилися на мишах у минулому, хоча експерти кажуть, що результати є непереконливими, і припускають, що експериментувати з людьми досить безрозсудно.

Чарльз Бреннер, біохімік із Національного медичного центру "Місто надії" у Лос-Анджелесі, сказав: "Ми недостатньо дізналися, щоб припустити, що це життєздатне лікування для людини. Для мене це грубо, бездоказово і відносно небезпечно".

Джонсон почав свою місію боротьби зі старінням, яку він назвав Project Blueprint, після продажу своєї компанії з обробки платежів Braintree Payment Solutions компанії eBay за 800 мільйонів доларів готівкою.

Він також пережив розлучення та набрав 27 кг, коли їв багато печива та піци.

Це призвело до депресії, суїцидальних думок і різких перепадів настрою, і він визнав, що це було схоже на "внутрішнього демона", щоб позбутися якого йому знадобилися роки.

"Ми звикли до нездорової їжі, алкоголю, наркотиків, сигарет. Усі ці речі, які змушують нас почуватися погано. Ми воюємо самі із собою. Як ми можемо сподіватися врятувати планету, вижити як вид, якщо ми не можемо примиритися зі своїми власними тілами? Я зробив паршиву роботу з догляду за собою, тому я подумав, що якщо я дозволю своєму тілу вирішувати, як воно хоче жити? Що, якби дані, а не емоції, керували тим, як я їм і сплю?" - зазначив він.

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Джонсон вже якийсь час намагається повернути назад свій біологічний вік. Магнат витрачає 2 мільйони доларів на жорсткий порядок дня, за яким спостерігає команда з 30 лікарів.

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Раніше він поділився, що вже помітив помітні покращення у різних частинах свого тіла: "Мої фітнес-тести кажуть, що мені 18, моєму серцю 37, сила діафрагми 18".

Нагадаємо, раніше Браян Джонсон ошелешив незвичним часом, коли він вечеряє. Також він розповів, о котрій прокидається.

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