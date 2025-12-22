Біткоїн і пекло: відомий священник відповів, чи не гріх вкладати гроші в криптовалюту

Чи є гріхом біткоїн?: Відомий священник-блогер дав несподівану відповідь про криптовалюту / © pixabay.com

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини відповів на несподіване питання підписників: чи не гріх вкладати гроші в криптовалюту.

Про це він пояснив у своєму Іnstagram.

«Гроші треба вкладати в дітей. У дітей, добрі справи вкладати гроші. Одним словом, криптовалюта, то не гріх. Гріх — жадібність, гріх — неправда, корисливість. То є гріхи», — зазначив священник.

Філюк відверто визнав, що з таким питанням краще звертатися до економістів, бо він — не експерт у цій справі.

«Але, ну, чи гріх — гривні? Та не гріх, але за гривні можна рятувати чиясь життя, робити діла милосердя, а можна виробляти зброю і нищити людей. Тут, дивлячись, які наслідки, які наслідки того всього. Гріха нема такого. Який гріх в криптовалюті? Напишіть свою думку, бо я не знаю. Я не експерт в тому. Але, наприклад інтернет — є люди, що там шукають гріх. Є люди, що там шукають Бога. Навіть в інтернеті можна знайти Бога. Ну, так само криптовалюта. Сама по собі криптовалюта — ну, валюта, то економічні питання. Але гріха немає», — розмірковує священник.

Раніше священник Олексій Філюк поставив крапку в одвічній суперечці про жіночий дрес-код у церкві.

