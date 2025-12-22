ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

Біткоїн і пекло: відомий священник відповів, чи не гріх вкладати гроші в криптовалюту

Священник-блогер пояснив, чи можна вірянам купувати криптовалюту.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Чи є гріхом біткоїн?: Відомий священник-блогер дав несподівану відповідь про криптовалюту

Чи є гріхом біткоїн?: Відомий священник-блогер дав несподівану відповідь про криптовалюту / © pixabay.com

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини відповів на несподіване питання підписників: чи не гріх вкладати гроші в криптовалюту.

Про це він пояснив у своєму Іnstagram.

«Гроші треба вкладати в дітей. У дітей, добрі справи вкладати гроші. Одним словом, криптовалюта, то не гріх. Гріх — жадібність, гріх — неправда, корисливість. То є гріхи», — зазначив священник.

Філюк відверто визнав, що з таким питанням краще звертатися до економістів, бо він — не експерт у цій справі.

«Але, ну, чи гріх — гривні? Та не гріх, але за гривні можна рятувати чиясь життя, робити діла милосердя, а можна виробляти зброю і нищити людей. Тут, дивлячись, які наслідки, які наслідки того всього. Гріха нема такого. Який гріх в криптовалюті? Напишіть свою думку, бо я не знаю. Я не експерт в тому. Але, наприклад інтернет — є люди, що там шукають гріх. Є люди, що там шукають Бога. Навіть в інтернеті можна знайти Бога. Ну, так само криптовалюта. Сама по собі криптовалюта — ну, валюта, то економічні питання. Але гріха немає», — розмірковує священник.

Раніше священник Олексій Філюк поставив крапку в одвічній суперечці про жіночий дрес-код у церкві.

Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie