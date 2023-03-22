Бійці ЗСУ захопили відео, як з дрона скидали сосиски голодному псу

"Операція" минула успішно.
Бійці ЗСУ захопили Мережу відео, на якому підгодовують собаку за допомогою керованих БПЛА.
Так, у Мар'їнці, що на Донеччині, захисники з дрона скинули песику за окликом Степан порцію сосисок.
Відповідне відео опублікував Павло Павлів у своєму TikTok. У ролику видно, як військовослужбовець фіксує на безпілотнику декілька смаколиків для тварини та скидає їх просто під ніс пухнастому. "Операція" минула вдало.
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"Місія виконана! Пес ситий", - прокоментували вони.
Менш ніж за добу відео зібрало понад 290 тисяч переглядів та 27 тисяч вподобань. У коментарях юзери висловили захоплення вчинком захисників.
- Як я обожнюю наших хлопців, вони просто найкращі в світі
- Дякую вам, наші незламні герої
- Це смішно і мило одночасно
- Ви зробили мій день
Нагадаємо, у Росії до смерті побили окупанта-добровольця. Поліція допомагала його лупцювати.
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