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Бійці ЗСУ захопили відео, як з дрона скидали сосиски голодному псу

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2752
Час на прочитання
1 хв
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Бійці ЗСУ захопили відео, як з дрона скидали сосиски голодному псу

"Операція" минула успішно.

Бійці ЗСУ захопили Мережу відео, на якому підгодовують собаку за допомогою керованих БПЛА.

Так, у Мар'їнці, що на Донеччині, захисники з дрона скинули песику за окликом Степан порцію сосисок.

Відповідне відео опублікував Павло Павлів у своєму TikTok. У ролику видно, як військовослужбовець фіксує на безпілотнику декілька смаколиків для тварини та скидає їх просто під ніс пухнастому. "Операція" минула вдало.

@pavlo_pavliv #степан #бойовасобачказсу #ukraine #bukovel #повістка #славаукраїні #славаукраїні #ukraina #ЗСУ #перемогазанами #духом_міцніші_за_сталь #перемога #доброговечорамизукраїни #zsu #тіктокукраїна ♬ оригінальний звук - Oper6666

"Місія виконана! Пес ситий", - прокоментували вони.

Менш ніж за добу відео зібрало понад 290 тисяч переглядів та 27 тисяч вподобань. У коментарях юзери висловили захоплення вчинком захисників.

  • Як я обожнюю наших хлопців, вони просто найкращі в світі
  • Дякую вам, наші незламні герої
  • Це смішно і мило одночасно
  • Ви зробили мій день

Нагадаємо, у Росії до смерті побили окупанта-добровольця. Поліція допомагала його лупцювати.

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Перегляди
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