Бійці ЗСУ насмішили відео, як бобер "взяв штурмом" їхній окоп

Тварина не захотіла йти з укріплення військових.
До бійців ЗСУ забіг в окоп бобер та не захотів покидати його.
Кумедний ролик оприлюднив захисник під псевдонімом Вугр у своєму TikTok. На відео військовий намагається відтягнути гризуна від окопа за хвіст. Втім, бобер вирвався та стрімголов побіг назад до ями.
У цей момент військовий у розпачі кричить: "Куди бл**ь!". Опинившись в омріяному окопі, бобер пішов вивчати місцину повільним, гордим темпом. Схоже, вона йому припала до вподоби.
@user39179401371936 #бобер #зсу#тро ♬ KURWA BOBR - TikTok - Мюслі UA
Менш ніж за добу публікація зібрала майже 200 тисяч вподобань та 2,6 тис коментарів. Так, користувачі не втратили нагоди пожартувати, що це тепер окоп бобра.
- І скільки ви в нього живете?
- У нас навіть бобри серйозні, вперті і непереможні
- Спробуйте тепер вибити його з цієї позиції
- То ви квартиранти, значить
- Коли командир приїхав перевірити, чи правильно викопані окопи
- Я всяке бачила в хлопців на позиціях: вівці, собаки, коти, миші, ворони, гуси і навіть кабани! Але бобра – це просто неймовірно
Також юзери наголосили на тому, що ці тварини доволі небезпечні.
- Насправді, бобри дуже небезпечні
- Це небезпечно! Скільки історій, коли бобри стрибали, нападали, перегризали артерії
Нагадаємо, не так давно бійці ЗСУ захопили відео, як з дрона скидали сосиски голодному псу. "Операція" минула успішно.
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