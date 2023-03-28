Бійці ЗСУ насмішили відео, як бобер "взяв штурмом" їхній окоп

До бійців ЗСУ забіг в окоп бобер та не захотів покидати його.

Кумедний ролик оприлюднив захисник під псевдонімом Вугр у своєму TikTok. На відео військовий намагається відтягнути гризуна від окопа за хвіст. Втім, бобер вирвався та стрімголов побіг назад до ями.

У цей момент військовий у розпачі кричить: "Куди бл**ь!". Опинившись в омріяному окопі, бобер пішов вивчати місцину повільним, гордим темпом. Схоже, вона йому припала до вподоби.

Менш ніж за добу публікація зібрала майже 200 тисяч вподобань та 2,6 тис коментарів. Так, користувачі не втратили нагоди пожартувати, що це тепер окоп бобра.

І скільки ви в нього живете?

У нас навіть бобри серйозні, вперті і непереможні

Спробуйте тепер вибити його з цієї позиції

То ви квартиранти, значить

Коли командир приїхав перевірити, чи правильно викопані окопи

Я всяке бачила в хлопців на позиціях: вівці, собаки, коти, миші, ворони, гуси і навіть кабани! Але бобра – це просто неймовірно

Також юзери наголосили на тому, що ці тварини доволі небезпечні.

Насправді, бобри дуже небезпечні

Це небезпечно! Скільки історій, коли бобри стрибали, нападали, перегризали артерії

Нагадаємо, не так давно бійці ЗСУ захопили відео, як з дрона скидали сосиски голодному псу. "Операція" минула успішно.

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