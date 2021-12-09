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Бійка в парламенті: турецькі депутати влаштували штовханину під час розгляду бюджету (відео)

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Бійка в парламенті: турецькі депутати влаштували штовханину під час розгляду бюджету (відео)

Associated Press

Конфлікт виник між представниками провладної партії і опозиціонерами.

У Туреччині депутати почубились під час розгляду бюджету.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 8 грудня. 

Конфлікт почавс зі словесної перпалки між представниками провладної партії та опозиційними депутатами.

Втім, якоїсь миті від слів перейшли до дій. Частина депутатів заблокувала трибуну, а в залі почалась бійка. Через це засідання довелось перервати.

Новини світу: турецькі депутати почубились під час розгляду бюджету

Новини світу: турецькі депутати почубились під час розгляду бюджету

Як повідомлялося, депутати влаштували бійку у парламенті Молдови. Однопартійці президентки Маї Санду побилися з соціалістами.

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