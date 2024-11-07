Бізнесмен розповів, як перевіряє кандидатів на роботу за допомогою чашки кави: як пройти співбесіду

Співбесіда – це інтерв’ю між роботодавцем та кандидатом на роботу, протягом якого роботодавець намагається зрозуміти, чи підходить кандидат, чи він є саме тим, хто потрібний компанії.

Часом роботодавці та компанії використовують несподівані способи, щоб краще зрозуміти та обрати потрібного кандидата.

Наприклад, бізнесмен Трент Іннес, ексдиректор Xero та керівник з розвитку SiteMinder, на кожній співбесіді проводить "тест на чашку кави" і тому, хто його не проходить, він відмовляє у працевлаштуванні.

Як проводиться тест

За словами бізнесмена, він відводить кандидат на кухню, де вони роблять каву, після чого повертаються на співбесіду. Роботодавець звертає увагу на те, що кандидат робить з порожньою чашкою після завершення розмови. "Наприкінці співбесіди я завжди звертаю увагу на те, чи забирає кандидат свою чашку назад на кухню", - каже Іннес.

В чому сенс тесту

За словами Іннеса, цей тест дозволяє оцінити ставлення до роботи. "Можна навчити навичкам, можна отримати досвід, але все зводиться до ставлення. І ця перевірка на ставлення відображає важливість готовності до дрібниць, які формують культуру компанії", - зазначив бізнесмен. Якщо кандидат повертає чашку на кухню, це означає, що він готовий допомагати в буденних речах.

"Коли ви заходите в офіс Xero, ви побачите, що кухні завжди чисті. Важливо, щоб люди відповідали культурі Xero й були готові братися за будь-які завдання", - наголошує Іннес.

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