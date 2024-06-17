Бізнесмен вимагає від Apple понад 250 млн гривень за те, що дружина дізналася про його зради

Британський бізнесмен подав до суду на компанію Apple після того, як його дружина знайшла "видалені" повідомлення, надіслані ним секс-працівницям, на іншому пристрої.

Про це повідомляє The Times.

Невірний чоловік, ім'я якого не називається, але повідомляється, що це чоловік середнього віку з Англії, стверджує, що недостатня прозорість Apple щодо видалених повідомлень призвела до того, що його дружина подала на розлучення.

Він розповів, що звертався до повій в останні роки свого шлюбу і зв'язувався з ними через застосунок iMessage на своєму iPhone перед тим, як видалити повідомлення.

Але врешті-решт дружина знайшла ці повідомлення на сімейному комп'ютері iMac, разом з повідомленнями, які він вважав, що стер.

Позов на 5 мільйонів фунтів стерлінгів

"Якщо вам кажуть, що повідомлення видалено, ви маєте право вважати, що його дійсно видалено", - сказав він в інтерв'ю. "Це все ще досить боляче. Це був дуже жорстокий спосіб дізнатися про це для моєї дружини. Я думаю, що якби я зміг поговорити з нею раціонально, і вона не сприйняла це так жорстоко, я, можливо, все ще був би одружений. Розлучення – це надзвичайно стресовий процес, а у вас є діти і сімейна динаміка. На мою думку, це все тому, що Apple сказав мені, що мої повідомлення були видалені, хоча це не так. Якби в повідомленні було написано: "Ці повідомлення видалено на цьому пристрої", це було б підказкою, або "Ці повідомлення видалено лише на цьому пристрої", що було б ще краще".

Також читайте Жінка дізналася про зраду чоловіка після того, як цуценя проковтнуло стринги його коханки

Зараз він подав позов проти компанії на суму понад 5 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 250 млн гривень), які він втратив через розлучення та судові витрати, стверджуючи, що компанія не пояснює клієнтам, що видалені повідомлення можуть з'явитися на інших пристроях Apple.

Саймон Волтон з лондонської юридичної фірми Rosenblatt, яка представляє інтереси бізнесмена, заявив в інтерв'ю Telegraph, що "Apple не пояснила користувачам, що відбувається з повідомленнями, які вони надсилають, отримують і, що важливо, видаляють".

"У багатьох випадках iPhone інформує користувача про те, що повідомлення було видалено, але, як ми бачили, це не відповідає дійсності і вводить в оману, оскільки вони все ще є на інших підключених до нього пристроях – те, про що Apple не говорить своїм користувачам", - сказав він. "Я був би радий почути від інших клієнтів Apple, які зіткнулися з подібними проблемами".

Нагадаємо, молода жінка зустрічається із сімома пенсіонерами одночасно. Історія її бурхливого особистого життя.

Читайте також: