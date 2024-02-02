Бізнесвумен таємно встановила GPS-трекери на поліцейські машини: яким був її хитрий план

У Китаї жінка встановила GPS-трекери на поліцейські машини.

Про це пише China Daily

Власниця автотранспортної компанії відстежувала рух правоохоронців містом Сян'яна, провінція Хубей, щоб допомагати своїм водіям уникати перевірок.

Схема стала відома 22 січня, коли бригада правоохоронних органів помітила незвичайну чорну скриньку, прикріплену до шасі одного з їхніх автомобілів під час планового технічного обслуговування. Під час перевірки з'ясувалося, що це пристрій GPS-стеження.

Подальше розслідування показало, що шість із 11 автомобілів правоохоронних органів були оснащені аналогічними трекерами. Простеживши за SIM-картами, прив'язаними до пристроїв стеження, влада змогла знайти винуватицю, місцеву жінку на ім'я Чжу, та затримала її.

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Чжу зізналася, що відстежувала пересування поліцейських машин, щоб уникнути перевірок. Використовуючи мобільний застосунок, вона могла визначити місцеперебування транспортних засобів правоохоронних органів та попередити своїх водіїв, щоб вони трималися подалі і не отримали штраф.

За її зізнанням, у червні Чжу придбала через Інтернет шість магнітних GPS-трекерів за 350 юанів кожен. Вона прийшла на нічну стоянку автомобілів та встановила пристрої на шість машин.

Бізнесвумен покарали восьмиденним адміністративним арештом та штрафом у розмірі 500 юанів (70 доларів США).

Нагадаємо, в Індії голуба звільнили після восьми місяців ув'язнення. Правоохоронці думали, що він китайський шпигун.

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