Бізнесвумен закохалася в молодого підлеглого і подарувала йому 420 000 доларів для розлучення

Жінка з доларами / © pixabay.com

Реклама

Бізнесвумен у Китаї, захоплена молодим одруженим підлеглим, дала йому три мільйони юанів (420 000 доларів США), щоб полегшити розлучення і виплатити компенсацію його дружині.

Про це пише SCMP.

Однак, проживши з коханцем рік, вона зажадала від нього і його колишньої дружини повернути гроші, зрозумівши, що вони несумісні.

Реклама

Під час першого судового розгляду в суді міста Чунцін було винесено рішення, згідно з яким чоловік і його колишня дружина повинні були повернути кошти. Однак другий судовий процес скасував цей початковий вердикт.

Підприємиця на прізвище Чжу керує компанією в Чунціні, хоча деталі її бізнесу в повідомленні не розголошуються. Коли до її компанії приєднався чоловік на ім’я Хе, який був молодший за Чжу, вона зацікавилася ним. На той час обидва були одружені, але незабаром у них почався роман.

Вони планували розлучитися, перш ніж почати нове спільне життя. Щоб допомогти Хе розлучитися з дружиною, Чжу переказала три мільйони юанів жінці, яку назвали Чень, від імені Хе. Згідно зі звітом, ці гроші були призначені як компенсація для Чень і на виховання їхньої дитини.

Однак, проживши разом рік, Чжу і Хе вирішили розлучитися, заявивши, що вони не підходять одне одному.

Реклама

Згодом Чжу подала на Хе і Чень до суду, вимагаючи повернення трьох мільйонів юанів.

Під час першого судового розгляду суд став на бік Чжу, стверджуючи, що ці кошти порушують громадський порядок і добрі звичаї, а отже, є «недійсним подарунком». Отже, суд постановив, що гроші мають бути повернуті.

Чень і Хе подали апеляцію. Суд вищого рівня вирішив, що Чжу не надала достатніх доказів того, що вона подарувала гроші Чень.

Замість цього гроші були класифіковані як платіж, зроблений від імені Хе для компенсації за розлучення і витрат на виховання дітей, заявив апеляційний суд.

Реклама

Крім того, суд зазначив, що Чжу проявила недоброчесність, вимагаючи повернення коштів після розлучення Хе — ситуації, яку вона прискорила завдяки своїй фінансовій підтримці.

У результаті апеляційний суд скасував первинний вирок, звільнивши Чжу від обов’язку повернути гроші.

Нагадаємо, як невинний кран довів до розлучення.