"Блювотна бактерія" скосила понад сотню туристів: серед постраждалих — немовля

Туристи отруїлися в готелі / © pixabay.com

У курортному містечку Ла-Манга на південному сході Іспанії зафіксовано масове отруєння туристів. Понад 100 гостей чотиризіркового готелю Izan Cavanna поскаржилися на нудоту, блювання та діарею. Серед постраждалих — немовля віком 15 місяців та десятки дітей.

Про це повідомило видання The Sun.

За інформацією регіональних медичних служб, 47 осіб, серед яких 24 дорослих і 23 дітей, були доставлені до відділень невідкладної допомоги. Дев’ятеро з них залишаються під наглядом у лікарні Санта-Лусія в Картахені. Для допомоги іншим хворим біля готелю розгорнули польовий шпиталь.

Перші симптоми у відпочивальників з’явилися після обіду в готельному ресторані. Туристи повідомляли, що відчули різке погіршення стану одразу після вживання страв із буфету. Частина гостей пов’язувала отруєння з рибними стравами та пастою зі шпинатом, однак офіційні результати перевірки ще не оприлюднені. Попередні аналізи вказують на можливу інфекцію сальмонели.

Кухню готелю тимчасово закрили, приміщення та обладнання проходять санітарну обробку. Водночас у соцмережах туристи залишають обурені відгуки про якість харчування та умови проживання. Деякі скаржаться на байдужість адміністрації: один із відпочивальників розповів, що його вагітна дружина потрапила до лікарні, але персонал так і не зв’язався з ним після його численних звернень.

Готель офіційних заяв щодо інциденту не робив. На сторінці у Facebook він продовжував публікувати рекламні дописи про напої, що викликало хвилю критики з боку відпочивальників.

Медики нагадують, що симптоми сальмонельозу зазвичай проявляються протягом 6 годин — 6 днів після зараження і тривають від 4 до 7 днів. У тяжких випадках хвороба може спричиняти високу температуру, зневоднення та ускладнення, що потребують госпіталізації.

