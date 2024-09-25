Близькі вважали мертвою: газета випадково опублікувала некролог про власницю салону краси (фото)

Друзі та родина були шоковані звісткою про смерть і ще більше після того, як вона підняла слухавку.

Британська мама була абсолютно спантеличена після того, як її близькі друзі зателефонували їй, щоб перевірити, чи вона жива.

Про це повідомляє LADbible.

Це сталося після того, як некролог Фей Фінаро був випадково опублікований в Інтернеті, і її друзі були шоковані, побачивши, що вона, очевидно, померла.

39-річна Фей з Менсфілда була шокована, дізнавшись про некролог в Інтернеті, про який вона навіть не підозрювала. Її ім'я та фотографія були розміщені в розділі некрологів на сайті місцевої газети Mansfield Chad, і ті, хто читав її, мали можливість надіслати квіти родині Фей.

Публікація в Інтернеті / Фото: swns

Фей помітила це лише тоді, коли подруга зателефонувала їй, щоб "перевірити, чи вона справді померла", після того, як побачила сторінку в розділі "Спадщина" на сайті газети.

Запевнивши своїх друзів, що вона зовсім не мертва – вона опублікувала допис у Facebook, щоб заспокоїти нерви всіх, хто хвилювався, а також написала електронного листа на сайт, щоб повідомити редакцію, що вона досі жива і здорова.

Фей, власниця салону краси, вважає, що публікацію у розділі "Святкування" про її новий бізнес переплутали з розділом "Спадщина" сайту.

Фей Фінаро / Фото: swns

Попри хвилювання, Фей, на щастя, побачила в цій плутанині кумедний бік. Вона сказала: "Можливо, мені будуть надсилати квіти протягом 30 днів! Це був звичайний день у моєму житті, коли мені зателефонувала подруга і запитала, чи я жива. Вона була дуже стурбована. Я опублікувала це на Facebook, і чимало людей прокоментували і вважали, що це було весело – мій син вважає це дуже смішним. У будь-якому разі було чудово, коли вони сказали мені, що видалили її – я більше не мертва!"

Нагадаємо, племінник викрав кістки померлого дядька та шантажував сім'ю. Він спантеличив мотивом.

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