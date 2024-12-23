Близнючка 5 років приховувала від сім'ї смерть сестри, видаючи себе за неї – фото, подробиці

Це спричинило недовіру з боку міжнародних користувачів в Інтернеті, але — розуміння з боку людей у Китаї.

Канадійська блогерка китайського походження розповіла про свою спробу приховати смерть сестри-близнючки від своїх стареньких родичів протягом п'яти років.

Про це пише SCMP.

Енні Ніу нещодавно опублікувала відео, як розповіла своїй родині в Китаї, що її сестра-близнючка, ім'я якої вона не розкрила, померла внаслідок вірусного менінгіту п'ять років тому.

34-річна Ніу зізналася, що протягом трьох років телефонувала бабусі й дідусеві, вдаючи із себе свою сестру, бо їхні голоси були схожі. Вона продовжувала робити це для своєї бабусі, поки та не померла в липні. На смертному ложі батько сказав їй, що онучка чекатиме на неї на небесах. Її дідусь також не знав правду.

Після того, як вона розповіла родині правду, вони знищили всі сімейні фотографії, на яких вона була зображена. Вона сказала, що майже всі 17 фотографій, які вона нарахувала минулого разу, були зняті, і стіни залишилися порожніми.

Енні Ніу із сестрою / Фото: TikTok@annie_niu

Обидва відео Ніу зібрали понад 7 мільйонів переглядів в Інтернеті, багато людей висловили шок і недовіру. "Я не думаю, що це справедливо", — сказала одна людина. "Як вони не знали протягом п'яти років?" — запитала інша.

Ніу пояснила, що це сталося тому, що її бабусі та дідусеві було 92 роки, і її батько попросив її приховати цю інформацію, боячись завдати їм ще більшого горя.

Ніу та її сестра виросли в Китаї і переїхали до Канади з батьками, коли їм було близько 10 років. Вони жили окремо від своїх бабусь, дідусів та інших родичів у Китаї, що полегшувало брехню.

Тим часом, дехто співчував Ніу. Один онлайн-користувач сказав: "Після смерті мого батька моя бабуся припинила їсти і фактично померла внаслідок розриву серця. Вона померла через два тижні після мого тата".

Користувачі Мережі в Китаї кажуть, що це звичайна практика в китайській культурі. Вважається зловісним бачити, як твій нащадок помирає раніше за тебе. Що стосується фотографій, то дехто вважає, що це робиться для того, щоб світлини не засмучували.

Нагадаємо, поліцейський 11 років вдає з себе сина подружжя, який насправді загинув. Усе для того, щоб заспокоїти хвору матір.

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