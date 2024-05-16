Близнючка таємно ходила на роботу замість своєї сестри, поки та була у відпустці: як їх "спалили"

Жінку ледь не звільнили після того, як її близнючка таємно ходила замість неї на роботу.

Про це пише Mirror.

Після того, як одній із сестер відмовили у щорічній відпустці, блогерки з Канади Алі та Ное Ченс, вирішили спробувати провернути аферу.

Однак, усе закінчилося провалом. Сестра, яка була на заміні, розповіла про це у TikTok і ролик побачив керівник.

На листа від боса не довелося чекати довго. У ньому йшлося: "Дозвольте мені пояснити, що ваше рішення підмінити себе сестрою-близнючкою під час безтурботної відпустки після того, як ваша заява на відпустку була відхилена, є абсолютно неприйнятним. Це ляпас вашим колегам, які дотримуються правил, і компанії, яка покладає на вас відповідальність. Мені не потрібно нагадувати про важливість професійної поведінки як на робочому місці, так і за його межами. Ваша поведінка не лише погано відображає вас самих, але й псує нашу репутацію. Ваше нехтування протоколом та етикетом відверто шокує і не буде терпимим".

Алі та Ное Ченс / Фото: instagram.com/chance_twins

Менеджер, ім’я якого "Джон", зажадав вибачень, "негайного пояснення" своєї поведінки і "плану дій" для виправлення ситуації. Завершуючи свій лист, він рішуче попередив: "Будь-яка подальша неправомірна поведінка матиме серйозні наслідки, включно з можливими дисциплінарними стягненнями".

Нагадаємо, сіамські близнючки розповіли про їхнє сексуальне життя, коли одну приваблюють чоловіки, а іншу – жінки. 19-річні Міа та Лія відповіли на запитання незнайомців про те, як це – бути сіамськими близнючками.

Читайте також: