Близнючка таємно ходила на роботу замість своєї сестри, поки та була у відпустці: як їх "спалили"

Їхня афера не завершилася успіхом.
Жінку ледь не звільнили після того, як її близнючка таємно ходила замість неї на роботу.
Про це пише Mirror.
Після того, як одній із сестер відмовили у щорічній відпустці, блогерки з Канади Алі та Ное Ченс, вирішили спробувати провернути аферу.
Однак, усе закінчилося провалом. Сестра, яка була на заміні, розповіла про це у TikTok і ролик побачив керівник.
На листа від боса не довелося чекати довго. У ньому йшлося: "Дозвольте мені пояснити, що ваше рішення підмінити себе сестрою-близнючкою під час безтурботної відпустки після того, як ваша заява на відпустку була відхилена, є абсолютно неприйнятним. Це ляпас вашим колегам, які дотримуються правил, і компанії, яка покладає на вас відповідальність. Мені не потрібно нагадувати про важливість професійної поведінки як на робочому місці, так і за його межами. Ваша поведінка не лише погано відображає вас самих, але й псує нашу репутацію. Ваше нехтування протоколом та етикетом відверто шокує і не буде терпимим".
Менеджер, ім’я якого "Джон", зажадав вибачень, "негайного пояснення" своєї поведінки і "плану дій" для виправлення ситуації. Завершуючи свій лист, він рішуче попередив: "Будь-яка подальша неправомірна поведінка матиме серйозні наслідки, включно з можливими дисциплінарними стягненнями".
Нагадаємо, сіамські близнючки розповіли про їхнє сексуальне життя, коли одну приваблюють чоловіки, а іншу – жінки. 19-річні Міа та Лія відповіли на запитання незнайомців про те, як це – бути сіамськими близнючками.
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