Близнючки одночасно завагітніли та народили дітей із різницею в декілька хвилин – фото

У малюків спільний день народження, а також схожі ДНК.

Однояйцеві близнючки Ніколь і Рене Бейллі за своє життя поділилися незліченним досвідом, але пологи в одному пологовому відділенні з різницею в декілька хвилин були не тим, на що вони очікували.

Про це пише abc.net.au.

"Ми чарівним чином завагітніли одночасно, і це було безумство", - сказала Ніколь.

Два роки тому австралійки за пів року народили перших дочок. Цього разу терміни пологів були з різницею у два тижні, але все сталося інакше.

Коли у Ніколь почалися перейми, Рене пішла до неї додому, щоб доглянути обох маленьких дочок. Потім у Рене відійшли води.

"Ми всі сміялися. Ми просто не вірили", - сказала Рене.

Близнючки народили дітей із різницею в декілька хвилин / Фото: ABC Sunshine Coast: Jessica Ross

Чоловік Ніколь, Том Дейсі, відвіз її до університетської лікарні Саншайн-Кост близько 2 години ночі, але Рене залишилася вдома, вважаючи, що вона має більше часу.

"Я подумала: "Добре, я просто трохи посплю і подивлюся, чи я прокинуся від чогось", — сказала вона.

Але незабаром перейми Рене посилилися, і їй довелося зателефонувати своєму партнерові Джуліусу Тулу, щоб той приїхав за нею.

"Я навіть не зібрала свою лікарняну сумку або щось таке", - сказала Рене. "Я намагалася не народити дитину у машині. Потім ми буквально увійшли до лікарні, і я стала, схопила свого партнера і сказала: "Дитина тут, дитина тут".

Їхня дочка Рубі з'явилася на світ раніше, ніж її матір встигла дістатися до пологової зали. Далі коридором Ніколь готувалася до власних пологів, коли почула, що у когось щойно народилася дитина. Це була її сестра.

"Через 22 хвилини я народила дитину тут, у ванні", - сказала вона.

Близнючки народили дітей із різницею в декілька хвилин / Фото: ABC Sunshine Coast: Jessica Ross

У новонароджених Рубі та Завіана вже багато спільного.

"У них буде спільний день народження, як і все наше життя", - сказала Ніколь.

А оскільки їхні мами — однояйцеві близнючки, на малюків чекає більше, ніж просто вечірка. "У нас однакова ДНК, тому вони зведені брат і сестра", - сказала Рене.

Тепер близнючки з нетерпінням чекають на можливість принести своїх малюків додому і спостерігати, як вони ростуть разом.

Нагадаємо, жінка народила двох дітей з різницею в 10 місяців. Для неї вагітність стала "загадковою".

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