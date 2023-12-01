Близнючки, розлучені після народження, возз'єдналися через 19 років завдяки відео TikTok – фото

Близнючки, розлучені після народження, возз'єдналися майже через два десятиліття завдяки TikTok.

Про це повідомляє La Repubblica.

У листопаді 2021 року мешканка Грузії, 21-річна Ано Сартанія, отримала від подруги відео в TikTok, на якому була зображена жінка з синім волоссям, яка була дуже схожа на неї.

Приятелька запитала, чому Сартанія пофарбувала волосся в синій колір, і в цей момент приголомшена Ано відповіла, що це не вона. Сподіваючись отримати деяку інформацію про свою загадкову двійницю, Ано розмістила відео у групі Facebook, сподіваючись, що хтось її впізнає. Цю публікацію побачила подруга загадкової жінки — близнючки на ім'я Тако Хвітія. Вона надіслала її контактну інформацію Сартанії.

Сестри нарешті зв'язалася телефоном. Тоді Сартанія дізналася дивовижну правду про те, що її двійниця була давно втраченою близнючкою. Дівчата возз'єдналися два роки тому на мосту Руставелі у столиці Грузії Тбілісі.

Листування близнючок / Фото: із соцмереж

"Кожна людина має свій запах", — прокоментувала Сартанія, розмірковуючи про їхнє возз'єднання. "Коли я обійняла її, я відчула знайомий запах. Потім голос, наче я знала, який у неї голос".

Возз'єднання стало кульмінацією довгої та химерної саги, яка почалася 19 років тому, 20 червня 2002 року, коли в їхньої біологічної матері Ази Шоні у маленькому селі Кірцхі народилися близнючки.

Ано Сартанія і Тако Хвітія / Фото: із соцмереж

На жаль, через ускладнення під час пологів мама впала в кому. Тим часом її чоловік Гоча Гахарія, від якого в неї вже було троє дітей, давно був переконаний, що близнючки не його, і вирішив незаконно продати Ано та Тако сім'ям, які мешкають у різних частинах Грузії.

У результаті Ано переїхала жити до Тбілісі, а її копія росла приблизно за 260 км у Зугдіді, місті на заході Грузії.

Грузинки обидві рано захопилися танцями. Фактично, в 11 років сестри брали участь в одному танцювальному конкурсі в місті Тако, де деякі глядачі помітили моторошну схожість. Їхні життя продовжували йти різними шляхами — до радісного возз'єднання приблизно через десять років.

Ано Сартанія і Тако Хвітія / Фото: із соцмереж

Ано поділилася, що в неї часто були дивні видіння, які, озираючись назад, вона вважає, що це був телекінетичний зв'язок з її давно втраченою близнючкою.

"У мене завжди було таке відчуття, що хтось переслідує мене, куди б я не пішла. Щодня мені снилася одна й та сама маленька дівчинка, одягнена в чорне, яка задавала мені запитання щодо мого розпорядку дня", — сказала вона.

Сьогодні пара нерозлучна і часто завантажує в Instagram історії про те, як вони разом подорожують та займаються іншими справами, одягаючи однакові вбрання.

У недавньому дописі їх можна було побачити в однакових куртках під час поїздки до Лейпцига, Німеччина, де живе їхня біологічна мама. За даними La Repubblica, вони приїхали туди, щоб зняти фільм про своє життя.

Ано Сартанія і Тако Хвітія / Фото: із соцмереж

Хоча грузинські сестри були на сьомому небі від щастя від возз'єднання, вони відмовилися зустрітися з батьком, зв'язок з яким вони підтвердили за допомогою тесту ДНК.

"Тепер він хоче стосунків з нами", - заявила Ано. "Але цього ніколи не станеться".

Нагадаємо, 70-річна жінка народила двійню. Вона завагітніла за допомогою ЕКЗ.

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