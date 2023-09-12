Близнючки шокували невпізнанним виглядом через різний спосіб життя: що вони робили (фото)

Вони взяли участь у дослідженні ще 2009 року.

Дослідження, присвячене близнюкам, шокувало користувачів Мережі, оскільки зовсім різний спосіб життя зробив їх невпізнанними, а результати приголомшують.

Про це пише dailystar.co.uk.

Жанна та С'юзен брали участь у дослідженні, під час якого продемонстрували вплив сигарет та засмаги.

Американки, яким на той момент був 61 рік, вели зовсім різний спосіб життя, що вплинуло на їхній зовнішній вигляд.

Дослідження 2009 року, яке нещодавно з'явилося на Reddit, приголомшило користувачів. Так, Жанна (ліворуч), присвятила своє життя відмові від куріння, дбала про свою шкіру під час перебування на сонці і намагалася уникати його будь-якою ціною. Хоча через вік вона має деякі ознаки старіння, шкіра і колір обличчя Жанни мають набагато здоровіший вигляд, ніж у сестри С'юзен (праворуч).

Близнючки Жанна та С'юзен / Фото: NBC News

Жанна стверджувала, що її близнючка має на 10 років старший вигляд, хоча дослідники дійшли висновку, що звички додали їй 11 з чвертю років.

С'юзен поділилася, що курила протягом 16 років та любить засмагати.

За словами пластичного хірурга Бахмана Гюрона, надмірна дія ультрафіолету призвела до плямистої зміни кольору шкіри С'юзен та зниження її еластичності, що призвело до появи зморшок.

Ошелешені тим, наскільки різний мають вигляд близнюки, багато користувачів Reddit кинулися в коментарі, щоб поділитися своїми думками про минуле дослідження.

Я бачив цих любителів засмаги коли вони постаріли, я б вважав за краще мати бліді сідниці

Так, моя мама — однояйцева близнючка, а її сестра курила і різниця разюча

Раніше я працював із жінкою, яка постійно засмагала. Я думав, що їй за 50, але виявилось, що їй 35

Я завжди пам'ятатиму, як у дитинстві супроводжував батька на роботу і був шокований тим, що він був наймолодшим в офісі. Виявляється, це не так, він був там другим за віком працівником, але єдиним, хто не курив.Це налякало мене на все життя, і відтоді я навіть не намагався курити

Нагадаємо, 59-річна жінка схудла на понад 50 кг після невдалого шопінгу. Вона показала фото до і після.

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