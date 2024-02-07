Близнючки виросли з різницею у зрості у 75 см: як так сталося і який вони мають вигляд (фото)

Бути близнюками – це вже щось особливе, але різниця у зрості між японськими близнючками робить їх ще більш унікальними.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Між сестрами Йоші та Мічі Кікучі, які живуть в Окаямі, різниця у зрості 75 см. Вони завоювали титул Книги рекордів Гіннеса за найбільшу різницю у зрості серед нині живих неідентичних близнюків.

У той час як зріст Йоші становить 162,5 см, зріст Мічі – 87,5 см.

Сестри Кікучі – різнояйцеві близнючки, що з'явилися внаслідок запліднення двох окремих яйцеклітин – народилися 15 жовтня 1989 року. У Мічі захворювання, яке називається вродженою епіфізарною дисплазією хребта, захворювання кісток, яке перешкоджає їхньому росту.

Йоші та Мічі Кікучі з мамою / Фото: guinnessworldrecords.com

Мічі живе в будинку своїх батьків, який також є храмом, який очолює її батько, головний священник. Вона допомагає у повсякденній роботі храму.

Йоші переїхала із сімейного будинку і сама стала матір'ю. Однак вона, як і раніше, проводить багато часу вдома зі своїми батьками та сестрою.

Мічі колись була замкнутою у собі, частково тому, що соромилася своєї зовнішності. Однак її мислення почало змінюватися, коли вона дізналася про Чандру Дангі, колись найнижчу людину у світі. Прочитавши його історію, вона навіть почала запитувати, чи зможе вона сама завоювати рекордний титул.

Йоші та Мічі Кікучі / Фото: guinnessworldrecords.com

Вона сказала: "Я прочитала про найнижчу людину ще 2012 року і була шокована. Є чоловік, який демонструє свій невеликий зріст як гідність, тоді як я соромилася свого стану".

Мічі була надто високою, щоб її можна було визнати найнижчою жінкою у світі, але вона розуміла, що різниця у зрості між нею та її близнючкою робить їх надзвичайно унікальними.

Щоб офіційно закріпити рекорд, зріст Йоші та Мічі вимірювали тричі вранці, в обід та ввечері, і кваліфікований лікар стежив за точністю свідчень.

Мічі Кікучі / Фото: guinnessworldrecords.com

Хоча титул – це великий плюс, маленький зріст завдає Мічі деякі незручності. Навіть просте миття рук може виявитися важким, тому що крани поза її досяжністю, а якщо довкола неї стоять люди і базікають, їй іноді важко почути розмову.

"І їхні плювки падають на мене!" - пожартувала вона.

У вільний час Мічі захоплюється плетінням мережива фриволіте. Ще вона любить грати у відеоігри, особливо зі своєю сестрою та молодшими родичами.

Хоча Йоші та Мічі близнючки, вони кажуть, що є повною протилежністю одна одної.

"Мічі любить одягатися в рожеве настільки, що я не можу цього зрозуміти, а мені подобаються темніші кольори. Мічі легко може заплакати, а я запальна і швидко злюся. Коли ми ходили на пікнік із коробками для сніданку, я даю Мічі їжу, яку мені не подобається, і вона робить те саме, тоді ми обидві отримуємо нашу улюблену їжу", - поділилася Йоші.

Попри їхні відмінності та дивні розбіжності, вони добре ладнають. І хоча іноді вони можуть сваритися, обидві сестри стануть на захист одна одної, коли це необхідно.

У школі з Мічі іноді знущалися, але її сестра, яка навчалася в іншому класі, щоразу йшла їй на допомогу.

Найбільша проблема для Мічі – це неприємні коментарі, які вона іноді отримує від абсолютно незнайомих людей.

"Якщо вони просто дивляться на мене, зі мною все гаразд, але якщо вони вказують на мене або згадують про мою зовнішність, це може бути важко", - сказала вона.

Йоші та Мічі Кікучі / Фото: guinnessworldrecords.com

Йоші, навпаки, не бачить хвороби у своєї сестри. Вона сказала: "Я з нею вже давно і не визнаю у ній людину з інвалідністю. Вона жива і така сама людина, як і всі інші".

Дівчата також хочуть надати сміливості людям із фізичними особливостями.

"Є багато людей, які живуть із різними фізичними умовами. Щойно ви навішуєте на них ярлики та класифікуєте їх, починається дискримінація. Маючи світовий рекорд, я хочу показати, що є такі люди, як я, які живуть хороше життя, і інші з таким самим станом можуть зробити те ж саме", – зазначила Мічі.

Нагадаємо, жінка-велетень народила найвищу і найважчу дитину на планеті. Анна Бейтс з чоловіком були найвищим подружжям у світі.

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