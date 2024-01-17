Близнючки, які виходять заміж за близнюків, зізналися, чи плутають вони одне одного (фото)

Також вони розповіли, що їм подобається збивати людей з пантелику.

Бразильська блогерка Ларісса Лаззарін та її сестра-близнючка Летісія закрутили роман із бойфрендами, які також є близнюками, Лукасом та Філіпе Орсато. Тепер вони розповіли, як їхні стосунки часто збивають з пантелику інших людей.

Про це пише Daily Star.

Жінки стали інтернет-сенсацією, коли розповіли про свої стосунки. І що ще більше бентежить, обидва брати носять бороди, щоб мати більш схожий вигляд.

Філіпе, який зустрічається з Летісією, пояснив, що попри жарти, дівчина його брата не цілувала і не обіймала його помилково.

Ларісса і Лукас та Летісія і Філіпе / Фото: instagram.com/casal.twins

Він додав: "Оскільки ми вже довгий час живемо разом, я думаю, що в цьому немає нічого особливого, наприклад, у завченій техніці. Моя, Летісія, нижча на зріст, але ми знаємо, який вона має вигляд, як ходить, як розмовляє. Ми вже знаємо, яка вона".

Зі свого боку, Летісія пояснила, що вони з сестрою теж помічають невеликі відмінності, попри те, що обидва близнюки ідентичні. Вона додала: "Тепер для нас це відбувається автоматично".

Ларісса і Лукас та Летісія і Філіпе / Фото: instagram.com/casal.twins

Ларісса зазначила, що її хлопець та його брат "цілком різні люди". Її коханий сказав, що деякі люди кажуть їм, що це збиває їх з пантелику.

"Люди думають, що ми збиваємо з пантелику, але це всього лише розвага", — сказав Лукас.

У жовтні минулого року Лукас та Філіпе освідчилися своїм коханим. Зробили вони це одночасно.

Ларісса і Лукас та Летісія і Філіпе / Фото: instagram.com/casal.twins

Однак генетик Салмо Раскін попередив, що якщо у цих двох пар колись народяться діти, їхні нащадки будуть майже такими ж близькими, як рідні брати та сестри. Лікар сказав, що рідкісне явище, що називається "четвертинними близнюками", дає дітям таку ж суміш ДНК, як у братів і сестер.

Раскін повідомив місцевим ЗМІ: "Генетично у цих двоюрідних братів і сестер більше загального генетичного матеріалу, ніж у батьків, які не є близнюками. Таким чином, у них є матеріал, начебто вони генетично походять від братів та сестер. Кількість четвертинних близнюків у популяції дуже невелика, тому що бути близнюком – це вже рідкість, бути монозиготним близнюком – ще рідше. Одружуватися з близнюками – ще рідше".

Нагадаємо, чоловік переодягнувся в жінку та вдало склав за неї медичний іспит. Хоча йому спочатку вдалося провернути трюк, але пізніше його "спалили".

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