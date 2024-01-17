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Близнючки, які виходять заміж за близнюків, зізналися, чи плутають вони одне одного (фото)

Близнючки, які виходять заміж за близнюків, зізналися, чи плутають вони одне одного (фото)

Близнючки, які виходять заміж за близнюків, зізналися, чи плутають вони одне одного (фото)

Ларісса і Лукас та Летісія і Філіпе / Фото: instagram.com/casal.twins

Також вони розповіли, що їм подобається збивати людей з пантелику.

Бразильська блогерка Ларісса Лаззарін та її сестра-близнючка Летісія закрутили роман із бойфрендами, які також є близнюками, Лукасом та Філіпе Орсато. Тепер вони розповіли, як їхні стосунки часто збивають з пантелику інших людей.

Про це пише Daily Star.

Жінки стали інтернет-сенсацією, коли розповіли про свої стосунки. І що ще більше бентежить, обидва брати носять бороди, щоб мати більш схожий вигляд.

Філіпе, який зустрічається з Летісією, пояснив, що попри жарти, дівчина його брата не цілувала і не обіймала його помилково.

Ларісса і Лукас та Летісія і Філіпе / Фото: instagram.com/casal.twins / ©
Ларісса і Лукас та Летісія і Філіпе / Фото: instagram.com/casal.twins

Він додав: "Оскільки ми вже довгий час живемо разом, я думаю, що в цьому немає нічого особливого, наприклад, у завченій техніці. Моя, Летісія, нижча на зріст, але ми знаємо, який вона має вигляд, як ходить, як розмовляє. Ми вже знаємо, яка вона".

Зі свого боку, Летісія пояснила, що вони з сестрою теж помічають невеликі відмінності, попри те, що обидва близнюки ідентичні. Вона додала: "Тепер для нас це відбувається автоматично".

Ларісса і Лукас та Летісія і Філіпе / Фото: instagram.com/casal.twins / ©
Ларісса і Лукас та Летісія і Філіпе / Фото: instagram.com/casal.twins

Ларісса зазначила, що її хлопець та його брат "цілком різні люди". Її коханий сказав, що деякі люди кажуть їм, що це збиває їх з пантелику.

"Люди думають, що ми збиваємо з пантелику, але це всього лише розвага", — сказав Лукас.

У жовтні минулого року Лукас та Філіпе освідчилися своїм коханим. Зробили вони це одночасно.

Ларісса і Лукас та Летісія і Філіпе / Фото: instagram.com/casal.twins / ©
Ларісса і Лукас та Летісія і Філіпе / Фото: instagram.com/casal.twins

Однак генетик Салмо Раскін попередив, що якщо у цих двох пар колись народяться діти, їхні нащадки будуть майже такими ж близькими, як рідні брати та сестри. Лікар сказав, що рідкісне явище, що називається "четвертинними близнюками", дає дітям таку ж суміш ДНК, як у братів і сестер.

Раскін повідомив місцевим ЗМІ: "Генетично у цих двоюрідних братів і сестер більше загального генетичного матеріалу, ніж у батьків, які не є близнюками. Таким чином, у них є матеріал, начебто вони генетично походять від братів та сестер. Кількість четвертинних близнюків у популяції дуже невелика, тому що бути близнюком – це вже рідкість, бути монозиготним близнюком – ще рідше. Одружуватися з близнюками – ще рідше".

Нагадаємо, чоловік переодягнувся в жінку та вдало склав за неї медичний іспит. Хоча йому спочатку вдалося провернути трюк, але пізніше його "спалили".

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