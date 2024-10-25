Близнючки, яких розлучили у пологовому, зустрілись вперше за 30 років і зробили прикре відкриття

Пара однояйцевих близнючок, розлучених одразу після народження, зробила прикре відкриття, зустрівшись вперше за 30 років.

Про це пише LADbible.

Чжан Лі та Чен Кеке з провінції Хенань, Китай, випадково знайшли одна одну в соціальних мережах 2021 року, одразу помітивши, що вони дуже схожі. Вони почали спілкуватися і виявили, що мають багато спільного.

Зрештою вони вирішили зробити ДНК-тест, який показав, що вони насправді є близнючками.

Сім'ї Лі та Кеке визнали, що сестер розлучили одразу після народження.

Поділившись своєю історією в Інтернеті, пара несподівано стала популярною, оскільки жінки стверджували, що швидко відчули неймовірний зв'язок. Побачивши можливості, пов'язані зі смаком слави, сестри вирішили розпочати бізнес у сфері електронної комерції та почали працювати разом.

Однак цей час був позначений частими конфліктами та розбіжностями, що, зрештою, призвело до того, що їхнє партнерство тривало лише три роки.

Близнючки зустрілись вперше за 30 років / Фото: NewsX/ASIAWIRE

За словами Кеке, щоразу, коли вони проводили ефіри наживо для просування своїх товарів, Лі часто зникала без попередження, іноді зникала на два-три дні поспіль. Кеке поділилася: "Вона нічого не сказала, коли пішла, і я так і не змогла її знайти. Таке ставлення до роботи мені не подобається".

Ситуація погіршилася за одну ніч, коли Лі таємно вивезла всі їхні спільні речі з орендованої квартири, поки її сестра-близнючка була у від'їзді, що призвело до серйозної сварки. І хоча це було вирішено, постійна напруженість зберігалася.

Кеке стверджує, що їй завжди доводилося оплачувати їхню оренду, харчування та інші щоденні витрати, коли близнючки їздили на трансляції подій наживо. І це попри те, що Лі, очевидно, обіцяла, що вони ділитимуть витрати порівну.

Але, з точки зору Лі, сестри мали дуже різні характери: вона була прямолінійною, тоді як Кеке була схильна замикатися в собі і займатися "мовчазним лікуванням".

Близнючки зустрілись вперше за 30 років / Фото: NewsX/ASIAWIRE

Лі також звинувачувала Кеке у провалі багатьох їхніх проєктів, пов'язаних з трансляціями наживо, стверджуючи, що за ці роки вони втратили 600 000 юанів (3,4 млн грн). Вона додала: "Тому я сказала їй просто, що більше не буду вести з нею ефіри наживо".

Після невдачі з прямим ефіром Лі вирішила відкрити справжній магазин у своєму рідному місті Денфенг. Кеке приїхала туди, щоб підтримати її, але все пішло шкереберть під час палкої суперечки про управління магазином і суму інвестицій, яку кожна з них вклала у нього.

Сестри, які колись були розлучені, а потім возз'єдналися, знову розійшлися після чергової робочої суперечки в січні 2023 року. Лі, як повідомляється, накричала на Кеке, і хоча пізніше вона шкодувала про це, Кеке не змогла пробачити її і більше ніколи не повернулася.

Це було востаннє, коли сестри бачили одна одну, і відтоді вони не розмовляли понад пів року.

Нагадаємо, сестра почала говорити лише після смерті своєї близнючки у 29 років. Джун і Дженніфер Гіббонс не спілкувалися ні з ким, окрім одна з одною.

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