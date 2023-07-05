Близнючки зробили купу пластичних операцій та ошелешили зміною зовнішності – фото

Гламурні близнючки Доллі та Дейзі Сімпсон витратили по 90 000 доларів кожна на пластичні операції, щоб мати ляльковий вигляд.

Про це пише dailystar.co.uk.

26-річні дівчата мали такий вигляд до хірургічного втручання:

Доллі та Дейзі Сімпсон до пластики / Фото: dailystar.co.uk

Вони думали, що мають "простий" вигляд із "надто великими" носами та "обвислими" грудьми.

Доллі та Дейзі Сімпсон до пластики / Фото: dailystar.co.uk

Втім, тепер вони невпізнанні. Їхній хірургічний список містить ринопластику, грудні імплантати та лабіопластику, а також косметичні процедури, такі як наповнювачі та ботокс.

Дівчата витратили по 90 000 доларів кожна / Фото: dailystar.co.uk

Крім того, Доллі зробила ліпосакцію та бразильську підтяжку сідниць.

Доллі та Дейзі після пластики / Фото: dailystar.co.uk

Сестри заробляють на життя, продаючи контент на OnlyFans, і кажуть, що у їхній розпусній роботі зовнішність грає неабияку роль.

Вони зробили ринопластику, лабіопластику та вставили грудні імпланти / Фото: dailystar.co.uk

"Ми хочемо мати вигляд ляльок, і це теж перевага в індустрії, і ми відчуваємо, що нам стане краще, якщо ми робитимемо більше пластичних операцій", - зазначила Дейзі.

Доллі та Дейзі Сімпсон / Фото: dailystar.co.uk

Нагадаємо, жінка, яка хоче перетворитися на справжню секс-ляльку, показала невпізнанну себе до пластики. Вона поділилася світлинами, де постала без макіяжу.

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