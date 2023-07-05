Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Близнючки зробили купу пластичних операцій та ошелешили зміною зовнішності – фото

Близнючки зробили купу пластичних операцій та ошелешили зміною зовнішності – фото

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
3259
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Близнючки зробили купу пластичних операцій та ошелешили зміною зовнішності – фото

Доллі та Дейзі Сімпсон до пластики / Фото: dailystar.co.uk

Вони не планують зупинятися.

Гламурні близнючки Доллі та Дейзі Сімпсон витратили по 90 000 доларів кожна на пластичні операції, щоб мати ляльковий вигляд.

Про це пише dailystar.co.uk.

26-річні дівчата мали такий вигляд до хірургічного втручання:

Доллі та Дейзі Сімпсон до пластики / © dailystar.co.uk
Доллі та Дейзі Сімпсон до пластики / Фото: dailystar.co.uk

Вони думали, що мають "простий" вигляд із "надто великими" носами та "обвислими" грудьми.

Доллі та Дейзі Сімпсон до пластики / © dailystar.co.uk
Доллі та Дейзі Сімпсон до пластики / Фото: dailystar.co.uk

Втім, тепер вони невпізнанні. Їхній хірургічний список містить ринопластику, грудні імплантати та лабіопластику, а також косметичні процедури, такі як наповнювачі та ботокс.

Дівчата витратили по 90 000 доларів кожна / © dailystar.co.uk
Дівчата витратили по 90 000 доларів кожна / Фото: dailystar.co.uk

Крім того, Доллі зробила ліпосакцію та бразильську підтяжку сідниць.

Доллі та Дейзі після пластики / © dailystar.co.uk
Доллі та Дейзі після пластики / Фото: dailystar.co.uk

Сестри заробляють на життя, продаючи контент на OnlyFans, і кажуть, що у їхній розпусній роботі зовнішність грає неабияку роль.

Вони зробили ринопластику, лабіопластику та вставили грудні імпланти / © dailystar.co.uk
Вони зробили ринопластику, лабіопластику та вставили грудні імпланти / Фото: dailystar.co.uk

"Ми хочемо мати вигляд ляльок, і це теж перевага в індустрії, і ми відчуваємо, що нам стане краще, якщо ми робитимемо більше пластичних операцій", - зазначила Дейзі.

Доллі та Дейзі Сімпсон / © dailystar.co.uk
Доллі та Дейзі Сімпсон / Фото: dailystar.co.uk

Нагадаємо, жінка, яка хоче перетворитися на справжню секс-ляльку, показала невпізнанну себе до пластики. Вона поділилася світлинами, де постала без макіяжу.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3259
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація