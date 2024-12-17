Близнюки 12 тижнів тренувалися з різницею у 20 хв і були шоковані результатом – фото

Британські близнюки, авантюристи та прихильники фітнесу Г'юго та Росс Тернери провели 12-тижневий спортивний експеримент, який, за їхніми словами, дав "епічно цікаві результати". Так, 36-річні брати з'ясували, чи варто витрачати вдвічі більше часу на тренування.

Про це пише LADbible.

Для цього Г'юго тренувався по 20 хвилин протягом 12 тижнів, а його однояйцевий близнюк Росс – удвічі довше і працював до сьомого поту протягом 40 хвилин.

"Оскільки ми близнюки, ми можемо безпосередньо порівнювати один фітнес-режим з іншим або одну дієту з іншою. Ми хотіли з'ясувати, чи ефективніше виконувати подвійні 20-хвилинні тренування – чи побачите ви вдвічі більший результат? Цікаво, що завдяки нашій програмі ми отримали надзвичайно цікаві результати, які, я думаю, змусять багатьох людей замислитися над тим, що вони роблять у спортзалі", - прокоментував Росс.

Експеримент

Кожне тренування пара починала разом, дотримуючись однакової програми. Втім, якщо на 20-й хвилині Г'юго міг "зупинитися, потягнутися і відновитися", то Россу довелося перезапустити годинник і повторити ті ж самі вправи знову і знову.

Тренування містило підіймання штанги, присідання, жим штанги лежачи та розтяжку – і хлопці зазвичай займалися в тренажерному залі два або три дні поспіль, а потім робили вихідний.

Щоб відстежувати свій прогрес, перед кожним тренуванням вони ставали на один з тренажерів Boditrax, фіксуючи вагу тіла, м'язову масу, жирову масу та відсоток жиру.

"Кожного дня ми мали схему того, як наші тіла реагували на 40-хвилинне та 20-хвилинне тренування", - каже Г'юго.

Г'юго та Росс Тернери / Фото: YouTube/Inside Edition

Вони не відстежували свій раціон, але вважали, що споживають від 2 000 до 2 500 калорій на день, і обидва їли здебільшого одне й те саме.

Обидва учасники очевидно помітили покращення своєї фізичної форми та сили протягом тримісячного експерименту, але їхній розвиток також відстежувався за допомогою сканування тіла, яке вимірювало їхню вагу та склад тіла, а також відстежувало їхню серцево-судинну форму.

Результати

Отже, брати розсекретили, чи після 12 тижнів Росс, який докладав удвічі більше зусиль, випередив Г'юго вдвічі до кінця експерименту.

Певною мірою Росс справді мав кращі фізичні показники, ніж його близнюк, але, зважаючи на таку незначну різницю, пара вважає, що подвоєння часу, проведеного в спортзалі, "просто не варте того".

Г'юго сказав: "Це просто того не варте. На старті Росс був приблизно на кілограм важчим за мене, і протягом усіх дванадцяти тижнів ми відстежували однакові тенденції, тож не було жодної різниці в нашій вазі, ні збільшення, ні зменшення".

Результат Г'юго / Фото: Instagram/@theturnertwiins

Росс додав: "Жировий прошарок у цьому 12-тижневому дослідженні був трохи кращим на 20-хвилинному тренуванні. М'язова маса залишилася незмінною, і це, ймовірно, було пов'язано з тим, що ми харчувалися досить схожою дієтою. Ми не їли величезну кількість калорій, що завжди ефективно для нас, тому що єдине, чого ми не хочемо робити – це вирушати в експедицію і різко скорочувати споживання калорій".

Результат Росса / Фото: Instagram/@theturnertwiins

Брати вважають, що короткі тренування в спортзалі можуть бути правильним рішенням.

Висновки Тернерів

Г'юго пояснив, що у нього "завжди була мотивація" виконувати 20-хвилинні тренування, оскільки "це дуже короткий проміжок часу".

"Я завжди відчував фізичну мотивацію, і я не виснажував себе так сильно, але наприкінці 20-хвилинного заняття я відчував, що мене перекачало", - пояснив він. "Недоліком є те, що я ніколи не відчував, що насправді ходив до спортзалу. Я завжди відчував, що хотів би зробити трохи більше, тому з фізичного боку я почувався добре, але з психологічного – погано".

Але Росс, з іншого боку, вважав, що виконувати вдвічі більше роботи було надзвичайно "важко".

"Після того, як він закінчив, мені знову потрібно було все зробити, а наша 20-хвилинна програма в тренажерному залі була досить щільною, тож часу на відпочинок було небагато", - каже Росс. "Так, мій розум, безумовно, попрацював, але моє тіло було трохи виснажене".

Г'юго вважає, що головний урок, який він виніс, полягає в тому, що послідовність є ключовим фактором. Він додав: "20 хвилин набагато легше виконувати щодня, якщо ви хочете знайти цю послідовність і мотивацію. 40-хвилинну вправу, безумовно, набагато важче мотивувати себе і робити її послідовно".

Росс підтримав: "Для мене усвідомлення того, що я працюю вдвічі більше і докладаю вдвічі більше зусиль, а результатів немає, трохи розчаровувало. Я думаю, що тепер, коли ми пройшли дванадцятититижневу програму і побачили результати, я не намагатимусь вкластися в 40 хвилин, тому що я знаю, що в цьому немає жодного сенсу".

Нагадаємо, близнючки, яких розлучили у пологовому, зустрілись вперше за 30 років і зробили прикре відкриття. Після возз'єднання сестри навіть розпочали спільний бізнес, але ця історія не закінчилася щасливо.

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