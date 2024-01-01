Близнюки, розлучені після народження, вели ідентичний спосіб життя: від імен дружин до авто і роботи

Брати-близнюки, розлучені після народження, виявили, що вони прожили майже однакове життя, попри те, що вони не знали один одного до 39 років.

Про це пише Daily Star.

Джим Льюїс та Джим Спрінгер народилися 1940 року.

Вони виросли всього за 65 км один від одного в штаті Міннесота, США, і хоча Льюїс знав, що він відокремлений від свого близнюка, його мати сказала Спрінгеру, що його брат помер під час народження.

Однак, коли вони нарешті зустрілися у віці 39 років 1979-го після того, як Льюїс знайшов контактні дані про свого близнюка, чоловіки виявили, що вони одружені з жінками з однаковими іменами – Лінда. Вони обоє мали подібну роботу, їздили на Chevrolet, а їхніх собак звали Той.

Джим Льюїс і Джим Спрінгер / Фото: dailystar.co.uk

Але це ще не все: близнюки мали окремих братів на ім'я Ларрі, подібні захоплення, вони ненавидили правопис, але насолоджувались математикою в студентські роки, і аналогічно одружилися з жінками на ім'я Бетті, коли вони розлучилися з Ліндами.

Також у них були сини, яких вони називали Джеймсом Аланом.

Обидва Джими були курцями, страждали на мігрень і працювали на роботі у сфері безпеки - Джим Льюїс був охоронцем, а Джим Спрінгер - заступником шерифа.

Джим Льюїс і Джим Спрінгер / Фото: dailystar.co.uk

Чоловіки потім взяли участь у дослідженні доктора Томаса Бушара в університеті Міннесоти, де вони пройшли тести на особистість, поділилися історіями хвороб та порівняли мозкові хвилі.

Їхні оцінки були однакові в усіх трьох тестах. А коли їх попросили щось намалювати, вони намалювали одну і ту ж картину. Доктор Бушар сказав, що він був "приголомшеним" результатами.

Нагадаємо, близнючки, розлучені після народження, возз'єдналися через 19 років завдяки відео TikTok. Їх незаконно всиновили на чорному ринку.

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