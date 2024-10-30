Близнюки розмовляють 26 мовами кожен: одну з них вони винайшли самі в дитинстві (фото)

Однояйцеві близнюки Метью та Майкл Юлдени розмовляють 26 мовами – одну з яких не можна знайти в анналах етимології.

Про це пише ВВС.

Натхненні мультикультурним ландшафтом свого рідного міста Манчестера у Великій Британії, поліглоти, які зараз керують власною компанією з вивчення мов, зацікавилися вивченням іноземних мов у ранньому дитинстві.

Однак їхньою першою мовою була рідна: умерійська.

"Умері ніколи не зводилася до мови, яка використовується для того, щоб тримати речі в таємниці", - розповіли брати. "Вона, безумовно, має для нас дуже сентиментальну цінність, оскільки відображає глибокий зв'язок, який ми поділяємо як однояйцеві близнюки".

Метью та Майкл Юлдени / Фото: Instagram / @superpolyglotbros

Юлдени не пам'ятають часів до Умері, згадуючи, як у дошкільному віці їхні опікуни розгубилися, коли хлопчики відпускали внутрішні жарти на близнюковій мові.

Метью та Майкл Юлдени / Фото: Instagram / @superpolyglotbros

Іспанська була їхньою третьою мовою, яку вони вивчили під час сімейних канікул у вісім років, а потім італійську та скандинавські мови – весь цей час вони вивчали та розвивали граматичну структуру своєї рідної мови.

За оцінками BBC, 30-50% близнюків створюють унікальну форму спілкування – явище, відоме як криптофазія. Поглиблюючи стосунки між близнюками, така ексклюзивність може відчужувати.

"У близнюків є спільна мова, яку в якийсь момент вони припиняють використовувати, ніби соромляться її", - розповів Метью. Коли вони з Майклом збиралися в Умері, їхні друзі та родина знизували плечима: "Вони знову займаються мовними штучками".

Метью та Майкл Юлдени / Фото: Instagram / @superpolyglotbros

Ненсі Сігал, директорка Центру вивчення близнюків при Каліфорнійському державному університеті, попереджає батьків близнюків, які демонструють індивідуальні особливості мовлення, що ці звички можуть мати негативний соціальний вплив. "Одна з проблем близнюків полягає в тому, що батьки, як правило, залишають їх наодинці, тому що вони розважають один одного, але тоді у них немає мовних моделей для дорослих", - сказала вона.

Так було у випадку з барбадоськими близнючками Джун і Дженніфер Гіббонс, які виросли в Вельсі в 1970-х роках. Сестри змалечку зазнавали знущань через спільну ваду мовлення і в результаті стали настільки асоціальними, що заприсяглися розмовляти лише одна з одною.

До 19 років їхня мова була незрозумілою. Проблемні сестри почали жити злочинним життям, поки їх не схопили і не помістили до психіатричної лікарні суворого режиму в Бродмурі, Англія.

"Ми були у відчаї, ми були в пастці нашого близнюцтва і в пастці цієї мови, ми намагалися зробити все, щоб відокремитися", - сказала Джун в подкасті BBC про їхнє життя 2023 року.

За словами Карен Торп, яка вивчає розвиток мови у близнюків в Інституті мозку Квінслендського університету, існує небагато достовірних тематичних досліджень, оскільки більшість близнюків забувають свої особливі мови. Однак багато хто зберігає особливі прізвиська та невербальні сигнали, які можуть перекласти лише близнюки. "У них може не бути того, що ми називаємо ексклюзивною мовою, але у них є щось особливе", - каже вона.

Сігал погоджується. Загалом, сказала вона в інтерв'ю BBC, "близнюки не вигадують нову мову, вони схильні виробляти нетипові форми тієї мови, з якою вони стикаються. Навіть якщо вона незрозуміла, вони все одно спрямовують її до інших людей".

Хоча Майкл і Метью не мають наміру передавати свою мову у спадок, вони продовжують розвивати і вдосконалювати умерійську для себе: "Це одна з тих речей, які, на жаль, мають термін придатності".

Метью та Майкл Юлдени / Фото: Instagram / @superpolyglotbros

Нагадаємо, близнючки, яких розлучили у пологовому, зустрілись вперше за 30 років і зробили прикре відкриття. Після возз'єднання сестри навіть розпочали спільний бізнес.

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