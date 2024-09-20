Блогер через 21 рік самотужки розкрив трагічну справу про зникнення старшокласників (фото)

Ютубер розкрив холодну справу через 21 рік після того, як це сталося.

Про це пише LADbible.

Джеремі Бо Сайдс, відомий як аквалангіст і розслідувач цивільних злочинів, є ютубером, який прагне допомогти сім'ям, що втратили своїх близьких у нерозкритих справах.

Американець має понад 637 000 підписників на своєму каналі під назвою Exploring with Nug, де він документує свої аматорські розслідування по всій країні.

3 квітня 2000 року двоє старшокласників Джеремі Бехтель та Ерін Фостер зникли, і таємниця їхнього зникнення продовжувала переслідувати їхнє рідне місто Спарта, штат Теннессі, протягом двох десятиліть.

Пошуки з боку влади не припинялися, але не поліція чи місцевий шериф розкриють цю справу – це зробить сам Сайдс.

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2021 року він вирушив до Спарти, де підлітки поїхали з дому Фостер на її машині та більше їх ніхто не бачив.

Дайвер був сповнений рішучості розкрити справу самостійно, зібравши своє обладнання для підводного плавання, а також сонар та інші дослідницькі прилади, щоб обстежити річку Калфкіллер, де, як він підозрював, вони зникли безвісти.

Джерела розповіли йому, що вони часто проїжджали повз річку і сканували її за допомогою гідролокатора, щоб побачити, що перебуває під поверхнею, але знайшли автомобіль на глибині чотири метри у річці.

Він вирішив пірнути в річку наступного дня і знайшов автомобіль, який виявився Pontiac Grand Am – тією самою моделлю, що належала Фостер і на якій пара подорожувала того фатального квітневого дня 20 з гаком років тому.

Джеремі Бо Сайдс / Фото: instagram.com/exploringwithnug

Шокований, дослідник зв'язався з поліцією, як сказав шериф округу Вайт Стів Пейдж в інтерв'ю News Channel 5: "Звичайно, я шокований. Я такий: "Справді?". Я не вірив у це, поки не приїхав туди".

Згодом на місце події прибули інші офіцери, які виявили рештки Фостер і Бехтеля, які все ще перебували в машині, хоча вздовж дороги тепер стоїть огорожа, оскільки водолазні команди протягом багатьох років вважали, що на ній були б помітні сліди пошкоджень, якби машина впала в річку.

У день, коли підлітки поїхали, вони їхали по шосе 84 вздовж річки, на якому в декількох місцях не було огорожі, і вважається, що Фостер втратила контроль над машиною, коли вона впала в річку, затонула і зникла на десятиліття.

Оскільки річка була каламутною і повною водоростей, було важко розгледіти машину крізь воду.

Лише 2021 року слідчі зрозуміли, що 2000-го на цій ділянці не було огорожі, а оскільки автомобіль був неушкоджений, вважалося, що вони просто з'їхали з дороги.

У відео Сайдс поділився кадрами своїх занурень і відеозаписами того, як влада витягає машину з річки.

Після розкриття справи він пояснив: "Тут немає жодної бюрократії. Ми просто робимо те, що ми робимо, і встановлюємо правила – і в решті решт, ми намагаємося знайти цих людей, які зникли безвісти. Ми зосереджуємося на водних шляхах, тому що це наша спеціальність... Ми всі маємо одну мету: просто продовжувати шукати і допомогти цим сім'ям".

Джеремі Бо Сайдс / Фото: instagram.com/exploringwithnug

Шериф Пейдж розповів Washington Post: "Ми спускалися в колодязі, перекопували ділянки, ми використовували обладнання, що проникає в землю, шукаючи тіла, але весь цей час вони були просто у нас під носом".

Він назвав ситуацію "жахливою", що все виявилося "так просто".

Сайдс сказав, що він просто радий дати сім'ям можливість заспокоїтися, пояснивши це так: "Я був дуже принижений тим, що міг просто допомогти. Мені хотілося б думати, що поліція зробила все, що могла. Але цей випадок просто вислизнув з-під їхніх рук".

Нагадаємо, в Італії зник літак із пасажирами. Літак прямував до Франції, коли несподівано зник із радарів.

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