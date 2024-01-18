Блогер-мільйонник, який зробив операцію з подовження ніг, пожалівся, що тепер не може спати і ходити

Колумбійський блогер-мільйонник Єферсон Коссіо, який витратив близько 160 тисяч доларів США на "болісну" операцію з подовження ніг, пожалівся на свій стан.

Про це пише The Sun.

29-річний чоловік ліг під ніж чотири місяці тому – успішно змінивши свій зріст із 1,77 м до 1,83 м після хірургічного розтягування ніг.

Однак уродженець Колумбії розповів, що не може спати і ходити через сильний біль.

"Я збираюся перевірити, чи все гаразд, щоб пройти ще одну операцію 25 січня", - сказав Єферсон. "Я дуже нервуюся, хочу, щоб це закінчилося, але це поки що неможливо. Я зараз погано сплю. Зазвичай я сплю чотири-шість годин на день. Останні 11 чи 12 днів я міг спати щонайбільше дві години. І це постійно переривається на періоди по 15–20 хвилин через біль у ногах. Я пробував снодійне, але воно мені не допомогло. Біль будить мене і я почуваюся спустошеним. Можливо, настане момент, коли моє тіло буде знищене, і я більше не зможу справлятися з болем".

Єферсон Коссіо / Фото: Jam Press

Медики попередили Єферсона, що його одужання може тривати понад чотири місяці. Йому сказали, що йому доведеться відмовитися від більшості своїх повсякденних справ, доки він не встане на ноги.

Єферсон Коссіо / Фото: Jam Press

Через чотири місяці Єферсон неодноразово відвідував свого лікаря, щоб той допоміг йому впоратися з болем у ногах. Його фахівець зараз розглядає можливість подовження сухожилля, щоб полегшити дискомфорт.

Нагадаємо, чоловік обдурив банкомат і поповнив свою картку без грошей на 90 тисяч гривень. Стало відомо, що він вигадав.

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