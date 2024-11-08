Блогер не мастурбував цілий рік: він назвав дивовижні зміни, які помітив

Чоловік вирішив прожити цілий рік без мастурбації і розповів про дивовижні зміни, які він помітив.

Ютубер П'єр Далаті каже, що поганим є не стільки сама маструбація, скільки сам факт перегляду великої кількості порно, тому що він "звикає до нереалістичного підходу".

Тож, відмовившись від цього, він виявив, що його "розум став набагато чистішим", і сказав: "Я помітив, що мені стало легше.Я справді помітив користь від підвищеної концентрації уваги. Замість того, щоб постійно відволікатися і думати про це, я зміг зосередити всю свою увагу і енергію на роботі... Чи то в спортзалі, чи то на чомусь іншому, що я робив, моя увага стала більш зосередженою".

Він також помітив "підвищення впевненості в собі", тому що він жив своїм життям так, як "повинен", без "екстремальних припливів дофаміну кожного дня".

"Я почуваюся набагато більше схожим на себе, і мій підхід до ситуацій став набагато реалістичнішим", - пояснив Далаті.

П'єр Далаті / Фото: youtube.com/@dalati

Він зізнався, що перші два тижні відмови були для нього найважчими, тому що він "постійно відчував бажання", а його "драйв зашкалював". Після цього почалися переваги, і він "заспокоївся".

Не мастурбуючи щодня, ютубер відчув, що має більше енергії і може бути більш продуктивним. Він також відчув "підвищену ясність розуму", не відволікаючись від постійних думок.

Але хоча він, безумовно, відчув переваги, він сказав, що все ще вважає, що "мастурабція, якщо робити це в помірних кількостях – це нормально".

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Зараз Далаті вважає, що краще просто "слухати своє тіло" і робити це лише тоді, коли відчуваєш "бажання", а не робити це щодня.

Він додав, що не вимірював свій рівень тестостерону, тому не може точно сказати, але думає, що він "можливо" підвищився, оскільки він почувається більш зосередженим і сильним під час тренувань.

"Я думаю, що це, безумовно, хороший досвід для всіх. Це дає вам новий погляд на повсякденне життя, і завдяки збільшенню енергії, ясності розуму, підвищенню продуктивності, ви побачите, що насправді встигаєте набагато більше за день".

Нагадаємо, сексологиня розглянула одне із поширених помилкових тверджень, яке закріпилося за мастурбацією, і довела його справжню природу. Вона відкрила правду про цей важливий аспект сексуального здоров'я.

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