Блогер не сидів п'ять днів: які тривожні зміни у своєму тілі він помітив (фото, відео)

Він розповів, як йому це вдалося.

Блогер Лукас Бі – більш відомий на YouTube як "pigmie" – вирішив виступити проти епідемії сидячого способу життя та спробував твердо стояти на ногах протягом цілого тижня, а не лише декілька годин.

Американський творець контенту, який описує себе як "сертифікований каскадер і посередній актор", є чимось на кшталт фітнес-фанатика, який любить ставити перед собою химерні виклики, що випробовують його тіло на межі можливостей.

Він тренувався у силовому костюмі протягом місяця, 10 днів використовував стілець "стань вищим" і 72 години "витримав" левову дієту, тож, здавалося б, вистояти сім днів поспіль – це легка справа. Але наприкінці експерименту Лукас помітив деякі шокувальні результати.

Він надихнувся прийняти виклик стоячи, коли натрапив на дослідження, яке пояснювало, що кожен четвертий американець проводить понад 9,5 годин на день сидячи.

Для Лукаса це було схоже на найгірший сон жахів, тому він пообіцяв спробувати залишатися стоячи протягом семи днів, навіть коли ходить до туалету або їде в машині, що є непростим завданням.

Лукас Бі / Фото: скриншот з відео

Єдине полегшення від вертикального положення 24/7 – це коли він лягав спати, оскільки він дозволяв собі лягти на ліжко – але протягом решти дня він стояв прямо.

Ютубер раціонально використовував свій час і був не проти їсти, тренуватися і виконувати домашні справи стоячи, хоча і давав собі невелику перерву, спираючись на предмети.

Лукас Бі / Фото: скриншот з відео

Тоді Лукас створив імпровізований стоячий стіл, щоб тримати себе у вертикальному положенні під час роботи, і саме тут його відданість справі стала справжнім випробуванням.

Його бажання впасти на диван і закинути ноги ставало все сильнішим і сильнішим з кожним днем, але на третій день він по-справжньому вдарився об стіну.

Лукас скаржився на "постійну потребу потягнутися", яка навіть почала порушувати його сон, а біль у ногах став нестерпним.

Лукас Бі / Фото: скриншот з відео

На п'ятий день любителю фітнесу довелося здатися, оскільки він просто не міг більше витримувати.

На фото "до" і "після" Бі показав, який вплив на його тіло мало постійне стояння.

"Всього через п'ять днів, подивіться на цю сутулість, коли я стою", - сказав Лукас, вказуючи на викривлення свого хребта, перш ніж перейти до оцінки своїх кінцівок.

Лукас Бі / Фото: скриншот з відео

"Я бачу, що мої підколінні сухожилля все ще трохи напружені, що трохи заважає моїм сідницям", - додав він.

Лукас сказав, що помітив набагато більший кіфоз на знімку "після", який медики пояснюють як "викривлення хребта, що призводить до того, що верхня частина спини має більш округлий вигляд, ніж зазвичай". Крім того, він помітив деякий лордоз – вигин нижньої частини спини і сідниць, що нагадує нахил таза.

Лукас Бі / Фото: скриншот з відео

Розмовляючи зі своїми підписниками, Лукас сказав: "Якщо я продовжуватиму робити це протягом тривалого періоду часу, це, очевидно, недобре. Це сформує дуже погану поставу і, можливо, призведе до проблем зі спиною. Схоже, що я починаю формувати цю сутулу поставу, особливо у верхній частині спини. Але є ще одна причина, чому я хочу покінчити з цим просто зараз – мої стегно і коліна починають боліти так, що це не просто м'язовий біль – це більше схоже на тупий біль у суглобах".

Однак Лукас сказав, що загалом це був "чудовий досвід", і пояснив, що він також помітив деякі позитивні результати після п'яти днів стояння на ногах.

Ютубер стверджує, що відчув "30% підвищення продуктивності" під час роботи стоячи, але найкращою перевагою, яку він помітив, було значне поліпшення травлення.

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