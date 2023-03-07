Блогер відкрив труну на кладовищі та поцілував череп: навіщо він це зробив

У Китаї 21-річний блогер у березні минулого року вів прямий ефірі у соцмережі зі старовинного кладовища – він відкривав труни на місці поховання, перебирав кістки та навіть поцілував череп.

Про це пише scmp.

Хлопця затримали селяни під час проникнення до старовинної печери. Його покарали до дев'яти місяців умовного терміну.

Намагаючись заробити гроші на прямих трансляціях, блогер з двома друзями відкрив три труни, які лежали на землі, і вийняв кістки з однієї з трун та позував з ними перед камерою.

Поховання, які осквернив блогер, вважаються живою скам’янілістю для вивчення обрядів поклоніння предкам народу Мяо, і 2015 року воно було внесене до списку культурних пам’яток, що охороняється.

Хлопець отримав умовний термін ув'язнення після того, як вибачився перед нащадками людей, похованих на цьому місці. Китайські інтернет-користувачі були шоковані діями блогера.

Нагадаємо, жінку через зовнішність звільнили з роботи.

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