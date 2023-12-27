Блогер відвідав секретний курорт мільярдерів: де він розташований та який має вигляд (відео)

Сен-Бартелемі, також відомий як Сен-Бартс, це місце, куди мільярдери і рок-зірки приїжджають зустрічати Новий рік. Але один британський хлопець провів там три дні з обмеженим бюджетом.

Про це пише Daily Star.

Карибський райський острів – одне з найексклюзивніших і найдорожчих місць відпочинку у світі, де готелі можуть обійтися у гігантські суми.

Хоча тут зазвичай зупиняються такі люди, як Джефф Безос і Леонардо Ді Капріо, безстрашний подкастер Бен Морріс забронював собі "бюджетну" перерву на острові, знайшовши собі Airbnb, який коштував йому "всього" 320 євро за ніч.

На протилежному кінці спектру розташований котедж Rockstar в готелі Eden Rock Hotel, який обійдеться в 30 000 євро всього за одну ніч. Але, звісно, не кожному гостю залитого сонцем острова потрібен готель. Напередодні Нового року минулого року понад 130 суперяхт зібралися в гавані, а знаменитості з усього світу зустрічали 2023 рік.

На острові є безліч способів витратити своє багатство. Через декілька секунд після прибуття Бен зазначає: "Там є магазин Prada, Bulgari, Richard Mille".

На крихітному вулканічному острові проживає менше 10 000 постійних мешканців, але ця цифра збільшується за рахунок більш ніж 70 000 відпочивальників – майже всі з них надбагаті – і ще 130 000 відвідувачів з круїзних лайнерів, які регулярно зупиняються на ідеальному для Instagram острові.

Хоча на острові панує сонна, невимушена атмосфера, дістатися до нього доведеться важко. Крихітний аеропорт Густав III має один із найкрутіших і найнебезпечніших підходів серед усіх аеропортів світу. Пілоти ковзають жвавою дорогою, а потім раптово пікірують до злітно-посадкової смуги шириною 18 метрів і різко зупиняються.

За словами блогера, щойно ви приїдете, розпочнуться витрати. У готелі Le Toiny, одному з найексклюзивніших місць острова, всього 12 номерів за ціною від 4000 євро за ніч. Стейк в ресторані обійдеться вам в 70 євро, а чипси – 14 євро.

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А якщо ви сподівалися знизити витрати, перейшовши на самообслуговування, бутик-супермаркет острова також завдасть суттєвої шкоди вашому гаманцю. Мабуть, найдорожчим товаром, який тут пропонується, є кухонний ніж за ціною 8000 євро.

Навіть кава спричинить у менеджера вашого банку прискорене серцебиття. "Я щойно замовив собі американо, але хотів з льодом, який коштує додатково 4 євро. Чому я плачу 4 євро за лід?", — сказав Бен. "Я натрапив на агента з нерухомості, і мені довелося перевірити ціни. Квартира з однією спальнею коштує 6000 доларів на тиждень, вілла – 60 000 доларів на тиждень. Я чудово провів час на Сен-Бартсі, це прекрасний острів. Однак я, мабуть, не повернуся, поки не стану мільйонером".

Нагадаємо, професійна їдчиня вживає кілограми страв за лічені хвилини. Вона розсекретила, скільки заробляє.

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