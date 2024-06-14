Блогера засудили до двох місяців ув'язнення за "невинні" відео: що він знімав

Нещодавно алжирець був розкритикований за непристойну поведінку і засуджений до двох місяців ув'язнення за те, що обіймав випадкових людей на вулиці, щоб "поширювати мир і позитив".

Про це повідомляє Al-Ain.

Мохамед Рамзі, 30-річний відеоблогер з Алжиру, минулого літа спричинив обурення у себе в країні, опублікувавши в TikTok відео, натхненне популярним європейським відеоблогером, який прославився соціальними експериментами на кшталт обіймання випадкових людей на вулиці. Лише такі речі, очевидно, не схвалюються в Алжирі, оскільки відео спричинило обурення і засудження з боку громадськості, і навіть вибачення Мохамеда не змогли зупинити неминучі звинувачення, висунуті проти нього.

Минулого року суд визнав його невинним за всіма звинуваченнями, але після того, як прокуратура оскаржила це рішення, його справу було передано до Судової ради Алжиру, і цього разу його визнали винним.

Прокуратура звинуватила Рамзі в непристойній поведінці за його кліп з публічними обіймами, а також у "демонстрації непристойності" за інше відео, на якому були зображені дві дівчини в коротких спідницях, одна з яких також мала татуювання. Згідно з рішенням суду, Мохамед Рамзі має провести два місяці у в'язниці, а також сплатити штраф у розмірі 5 мільйонів динарів (37 000 доларів США).

Після того, як його відео спричинили величезний резонанс в Алжирі, Мохамед Рамзі перепросив, стверджуючи, що все, що він хотів зробити – це поширювати мир і любов через свої відео. На жаль, це не заспокоїло ні його критиків, ні суддів.

Нагадаємо, блогерка залишилася з "двома верхніми губами" через невдале збільшення. Вона показала, який має вигляд.

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