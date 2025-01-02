Блогери відвідали ізольоване корінне плем'я і дали йому вперше спробувати вейп – фото

Їх жорстко розкритикували за витівку.
Ютубери отримали шквал критики від онлайн-глядачів після того, як відвідали ізольоване корінне плем'я і дали їм вперше спробувати вейп.
Про це пише Daily Star.
NELK Boys, яких зазвичай називають NELK, публікують в Інтернеті відео, де вони розігрують людей, які нічого не підозрюють, і жартують з них. Під час своєї останньої витівки хлопці вирушили на тихоокеанський острів поблизу Фіджі та пішли в джунглі, щоб зустрітися з місцевим племенем. Відео, опубліковане напередодні Різдва, не стало хітом серед понад восьми мільйонів підписників, які назвали їхню ідею нешанобливою і небезпечною.
Учасники Кайл Форгерд, Аарон "Стейні" Штайнберг і Салім Сірур мають мільйони підписників на інших платформах, таких як TikTok та Instagram. Вони вирішили відвідати плем'я, яке здебільшого не має зв'язку з зовнішнім світом, і поділитися своїм досвідом у майже 40-хвилинному відео, знятому як документальний фільм.
Відео задокументувало їхню подорож від початку до кінця. Однак, коли вони встановили контакт із плем'ям і попрямували до їхнього села, хлопці вирішили навчити членів курити вейп. Також вони запропонували плем'ю спробувати снюс – тютюновий виріб, призначений для вживання під верхньою губою, який дає нікотин.
Юзери розкритикували інфлюєнсерів за їхню поведінку:
- Це був жахливий хід. Племінні громади напрочуд здорові, і деякі з них живуть дуже довго. Привезення до них токсичних продуктів їм не допоможе
- Це спричиняє занепокоєння щодо культурної чутливості та ризиків для здоров'я. Це дуже важливо. Важливо, щоб впливові особи враховували наслідки своїх дій
- Навіщо ви робите це з людьми?
- Повна дурість
Нагадаємо, на острові в Океанії абориген носить український тризуб та знає про війну. Крім аксесуара на ньому були лише чохол на пенісі, намисто і корона з пір'ям.
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