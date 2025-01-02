Блогери відвідали ізольоване корінне плем'я і дали йому вперше спробувати вейп – фото

Ютубери отримали шквал критики від онлайн-глядачів після того, як відвідали ізольоване корінне плем'я і дали їм вперше спробувати вейп.

Про це пише Daily Star.

NELK Boys, яких зазвичай називають NELK, публікують в Інтернеті відео, де вони розігрують людей, які нічого не підозрюють, і жартують з них. Під час своєї останньої витівки хлопці вирушили на тихоокеанський острів поблизу Фіджі та пішли в джунглі, щоб зустрітися з місцевим племенем. Відео, опубліковане напередодні Різдва, не стало хітом серед понад восьми мільйонів підписників, які назвали їхню ідею нешанобливою і небезпечною.

Учасники Кайл Форгерд, Аарон "Стейні" Штайнберг і Салім Сірур мають мільйони підписників на інших платформах, таких як TikTok та Instagram. Вони вирішили відвідати плем'я, яке здебільшого не має зв'язку з зовнішнім світом, і поділитися своїм досвідом у майже 40-хвилинному відео, знятому як документальний фільм.

Відео задокументувало їхню подорож від початку до кінця. Однак, коли вони встановили контакт із плем'ям і попрямували до їхнього села, хлопці вирішили навчити членів курити вейп. Також вони запропонували плем'ю спробувати снюс – тютюновий виріб, призначений для вживання під верхньою губою, який дає нікотин.

Плем'я вперше спробувало вейп / Фото: The Nelk Boys/YouTube

Плем'я вперше спробувало вейп / Фото: The Nelk Boys/YouTube

Плем'я вперше спробувало вейп / Фото: The Nelk Boys/YouTube

Юзери розкритикували інфлюєнсерів за їхню поведінку:

Це був жахливий хід. Племінні громади напрочуд здорові, і деякі з них живуть дуже довго. Привезення до них токсичних продуктів їм не допоможе

Це спричиняє занепокоєння щодо культурної чутливості та ризиків для здоров'я. Це дуже важливо. Важливо, щоб впливові особи враховували наслідки своїх дій

Навіщо ви робите це з людьми?

Повна дурість

Нагадаємо, на острові в Океанії абориген носить український тризуб та знає про війну. Крім аксесуара на ньому були лише чохол на пенісі, намисто і корона з пір'ям.

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