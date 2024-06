Блогерка народила через декілька годин після того, як дізналася, що вона на 8 місяці вагітності

Мексиканська інфлюєнсерка, яка навіть не підозрювала про свою вагітність, народила через 15 годин після того, як їй сказали, що вона на восьмому місяці.

Про це пише Need To Know.

Єсс Фігероа розповіла, що не знала про свою вагітність, бо не мала помітного живота і завжди мала нерегулярні менструації.

"Я почала відчувати сильні спазми, що для мене не є чимось незвичайним, оскільки у мене завжди були нерегулярні місячні", - сказала вона. "Коли наближаються місячні, я дуже страждаю на спазми. Різниця цього разу полягала в тому, що я відчувала спазми протягом двох днів, а менструація так і не настала. Я почала хвилюватися. На третій день біль став дуже сильним. Я прокинулася рано-вранці, близько 4-ї години, і сказала батькам: "Я більше не можу".

Єсс Фігероа / Фото: із соцмереж

Батьки поквапилися відвезти доньку до відділення невідкладної допомоги, де медики зробили декілька тестів. Коли вона розповіла, де у неї болить, одна з медикинь вирішила зробити їй ультразвукове сканування.

Єсс пригадала: "Мій живіт не був великим, тому, коли лікарка поклала на мене пристрій, вона замовкла і просто дивилася. Вона сказала: "Зачекайте тут, я покличу іншого лікаря". Звісно, прийшли два лікарі, і вони зробили те саме, просто втупившись в екран. Тоді вони сказали: "Давайте покличемо ще одного лікаря, щоб бути впевненими". Я не збрешу, якщо скажу, що в маленькій кімнаті швидкої допомоги юрмилося близько восьми лікарів, одні тут, інші там, і всі вони втупилися в екран у повній тиші".

Єсс Фігероа / Фото: із соцмереж

Єсс сама не могла бачити, що було на екрані, тому вона запитала, що відбувається. Тоді лікар сказав їй: "Ви вагітна. І ви дуже вагітна, ваша дитина вже готова з'явитися на світ".

Блогерка була приголомшена. Вона сказала: "Одна справа, коли вони кажуть: "Ви вагітна"; ви обробляєте це, у вас є дев'ять місяців, щоб звикнути до цього. Але коли вони кажуть: "Ти вагітна і твоя дитина готова з'явитися на світ" – це був величезний шок".

Єсс каже, що заспокоїлася, коли вперше почула, як б'ється серце її дитини. Вона сказала: "Я була налякана, чесно кажучи, але почувши сильне серцебиття, я заспокоїлася".

Швидка допомога відвезла Єсс до місцевого пологового будинку, де вона народила свою доньку Ренату.

Єсс із донькою / Фото: із соцмереж

У жінки була так звана прихована вагітність. Це трапляється, коли людина не має симптомів вагітності або плутає симптоми з чимось іншим. Лише приблизно одна з 2 500 вагітностей залишається непоміченою до пологів.

Пізніше Єсс додала: "Я точно можу сказати, що ця спонтанна історія допомогла багатьом жінкам, яких засуджують і критикують за те, що вони нібито хочуть приховати свою вагітність, тоді як прихована вагітність є реальною, і ніхто про неї не говорить".

Нагадаємо, шокована жінка одночасно дізналася про вагітність та гігантську пухлину в животі. Вона потрапила до лікарні зі скаргами на біль.

