Блогерка наткнулася на дикого ведмедя під час прогулянки парком: вона зняла на відео, що було далі

Мексиканська блогерка Ісамар Гамес нервово засміялася, коли її переслідував парком жахливий чорний ведмідь.

Вона зняла відео про свої випробування, де показала, як щосили намагалася зберігати спокій, йдучи пустою стежкою.

Звір не припиняв слідувати за нею і майже наближався впритул.

Крізь нервовий сміх Ісамар каже: "Не ходи сюди. Не біжи. Просто зберігай спокій і не біжи. Мій сміх нервовий, вибачте".

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Парк, де можна зустріти чорних ведмедів, розташований у місті Сан-Педро-Гарса-Гарсія, штат Нуево-Леон.

На щастя, ведмідь не чіпав її. Звір йшов за блогеркою близько п'яти хвилин, але потім знайшов собі цікавіше заняття.

Експерти кажуть, що якщо ви зустрінете у парку ведмедя, потрібно спокійно відійти, не бігти та не повертатись до нього спиною. Вони також радять не дивитися на ведмедя і не намагатися прикинутися мертвим. Американський чорний ведмідь зазвичай уникає конфронтації. Однак дорослий ведмідь цілком здатний вбити людину.

Нагадаємо, мисливець приніс додому дикого кабана. 80-кілограмова тварина живе у будинку і спить на дивані.

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