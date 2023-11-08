Блогерка оскандалилася, вбивши та приготувавши 90-кілограмового алігатора заради переглядів (фото)

Жінка опинилася в центрі скандалу у соціальних мережах після того, як опублікувала відео, на якому вона вбиває, обробляє та готує алігатора.

Про це пише Oddity Central.

Чу Ньянг Сяо Хе, китайська кулінарна блогерка із більш ніж 3,5 мільйонами підписників на Douyin (китайська версія TikTok), нещодавно опублікувала короткий відеоролик, що демонструє, як убити та приготувати алігатора, не виходячи з власного будинку. Він був покликаний шокувати та привернути увагу, але також спричинив хвилю негативних реакцій та звинувачень у жорстокому поводженні з тваринами.

У ролику дівчина спочатку миє 90-кілограмову рептилію, морда якої зв'язана, в душі, використовуючи велику щітку.

Чу Ньянг Сяо Хе / Фото: скриншот з відео

Потім вона починає вбивати тварину, перш ніж зняти шкуру, потрошити і обвалювати її. Згодом вона готує м'ясо різними способами.

Чу Ньянг Сяо Хе / Фото: скриншот з відео

Відео Сяо Хе розлютило юзерів. Вони зажадали назавжди заблокувати її доступ до платформи через очевидне жорстоке поводження з тваринами. Авторка контенту спробувала захистити себе, але те, як вона це зробила, лише більше розізлило. Чу Ньян пояснила, що алігатор на відео був штучно виведений для виготовлення шкіряних виробів, тому його все одно мали намір принести в жертву.

Чу Ньянг Сяо Хе / Фото: скриншот з відео

"Ці штучно виведені алігатори вирощуються спеціально для компаній із виробництва шкіри та сумок. Це їхня місія. Чи стали б ви відмовлятися від сумки Hermes зі шкіри алігатора? Нам слід бути раціональнішими", — заявила вона.

Згідно із законом Китаю про охорону дикої природи, приготування м'яса алігатора є незаконним без отримання дозволу від влади, тому вірусний трюк Чу Ньянг Сяо Хе також може мати юридичні наслідки.

Китайські алігатори перебувають під суворою охороною класу I у країні, оскільки вони є одним із видів, що перебувають під загрозою зникнення.

Нагадаємо, вбивця видавав себе за мертвого чоловіка і 39 років ховався від правосуддя. Стало відомо, як його викрили.

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