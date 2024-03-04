Блогерка продає свої "гази" у банках: скільки вона заробляє (фото)

Сінгапурська блогерка Ченг Вінг Йі, також відома як @kiaraakitty з більш ніж 230 000 підписників у Instagram, обрала досить грубу звичку заробляти гроші. Жінка продає власні "гази".

Про це пише ladbible.com.

Раніше цього місяця вона потрапила до заголовків газет за те, що організувала напад на себе у спробі залучити більше фоловерів. Ченг вела пряму трансляцію під час свого туру Тайванем 9 лютого, коли вона попросила свою помічницю переодягнутися жінкою середніх років і закидати її яйцями. "Жінка" також звинуватила її у спокусі чоловіка та порадила триматися від нього подалі.

Пізніше впливова людина зізналася, що все це було брехнею після того, як її змусили перепросити після поліцейського розслідування інциденту. Згодом їй знову заборонили в'їзд на Тайвань.

Ченг Вінг Йі / Фото: instagram.com/kiaraakitty

Однак її остання схема ще сумнівніша.

Ченг тепер викладає свої "гази" в Інтернеті, стверджуючи, що їх можна зберігати до 30 днів після відкривання банки. Банки коштують колосальні 300 доларів кожна, і їх усі вже придбали.

А рекламувала блогерка свій товар так: "Вам цікаво, як пахне ваша улюблена стримерка Kiaraakitty? Не просто уявляйте це, підтримайте свою цікавість".

Але вона попереджає потенційних покупців: "Виготовлення ароматної баночки може зайняти деякий час, тому час обробки може змінитися без попередження".

Ченг Вінг Йі / Фото: instagram.com/kiaraakitty

Це не єдине, що Ченг продає у своєму дивному Інтернет-магазині. За ту ж ціну шанувальники можуть купити поношену спідню білизну впливової жінки, а використана нею вода для ванни виставлена на продаж за 500 доларів.

Але, мабуть, найдивнішим є той факт, що торгівля "газами" видається досить прибутковою. 2022 року стримерка Twitch Amouranth запустила бізнес під назвою Cutie-Pa-TOOT-ies, продаючи свої власні "баночки з ароматами" за нечуваною ціною 1000 доларів за штуку. А зірка серіалу 90 Day Fiancе Стефані Матто одного разу заявила, що заробляє до 50 000 доларів на тиждень на продажі своїх "газів".

Нагадаємо, чоловік набив рекордну кількість тату кроликів. Скільки їх та який вигляд мають.

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