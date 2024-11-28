Блогерка прогулялася японськими вулицями у білих шкарпетках і була шокована результатом – фото

Індійська інфлюєнсерка перевірила на собі славнозвісну чистоту Японії, пройшовшись вулицями у білих шкарпетках, і була шокована, коли виявила, що вони залишилися бездоганними.

Про це пише SCMP.

Сімран Балар Джайн, яка має 1,4 мільйона підписників в Instagram, зачаровує свою аудиторію, ділячись досвідом подорожей і знаннями про красу. Відео, що документує її гігієнічний тест, швидко стало вірусним у соціальних мережах, зібравши понад 26 мільйонів переглядів в Instagram.

Джайн опублікувала відео, зняте в Токіо, в якому проголосила Японію "найчистішою країною у світі". Вона купила пару білих шкарпеток у цілодобовому магазині, роззулася і пройшлася вулицями та переповненими людьми тротуарами. Наприкінці відео Джайн продемонструвала свої бездоганні білі шкарпетки, висловивши своє здивування чистотою вулиць підписом: "Це божевілля!". Вона описала свій досвід як "дослідження Японії, крок за кроком – буквально".

Блогерка перевірила чистоту вулиць Токіо / Фото: скриншот з відео

Блогерка перевірила чистоту вулиць Токіо / Фото: скриншот з відео

Один із глядачів в Інтернеті зауважив: "Це неймовірно. У моєму місті моє взуття завжди збирає недопалки, жуйку і шматочки паперу".

Джайн не назвала точну відстань або тривалість своєї прогулянки під час тесту. Вона також дослідила технологічні інновації Японії, спробувавши зроблені роботами смузі та апельсиновий сік, і висловила сподівання, що незабаром такі досягнення з'являться і в Індії.

Минулого року Токіо увійшов до топ-10 найчистіших міст світу за версією міжнародної консалтингової компанії Mercer Eco-City. Японія славиться своїми чистими вулицями, ефективними системами утилізації відходів та мінімальним рівнем забруднення. Чистота і гігієна глибоко вкорінені в японській культурі і вважаються відображенням порядку і дисципліни. Сміття вважається неповагою до інших і до суспільства.

У Токіо, де проживає майже 14 мільйонів мешканців, дуже мало громадських смітників, оскільки більшість людей забирають сміття з собою додому. Сміття в Японії є незаконним, і порушникам загрожує покарання до п'яти років ув'язнення та штрафи, що сягають 10 мільйонів ієн (66 000 доларів США).

У японських школах також приділяється особлива увага гігієнічному вихованню. Змалечку діти вивчають важливість особистої гігієни, прибираючи власні класи, а не покладаючись на прибиральників. Така практика виховує почуття відповідальності та командної роботи. Крім того, підтримання чистоти є центральним елементом ритуалів очищення та медитації в японських релігіях.

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