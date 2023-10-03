Блогерка спробувала "найкислішу цукерку у світі": відео її бурхливої реакції стало вірусним

Авторка контенту, яка "любить розсовувати свої кордони", наважилася спробувати так звану найкислішу цукерку у світі.

Блогерка під псевдонімом Underrated Hijabi, яка має 3 млн підписників у TikTok і ще 48 000 в Instagram, зізналася The Post: "Я ніколи не пробувала чогось кислішого. Вона настільки кисла, що моєму мозку знадобився деякий час, щоб обробити те, що я відчувала".

У кліпі любительниця пригод описала темні цукерки зі смаком лимона як "страшні", начебто вони "зроблені зі скла та бетону".

Після того, як вона кинула одну з них до рота, кислотний центр "смертоносної кулі", що спричинив згортання смакових рецепторів, ніби послав розряд електрики її тілом, змушуючи її битися в конвульсіях.

Цукерка змусила жінку звиватися і метатися на сидінні водія своєї машини, де вона регулярно знімає свої вірусні відеоролики про дегустацію для соціальних мереж. Потім вона пронизливо скрикнула, скривившись від присмаку.

"Спочатку ви можете відчути гіркий смак морської солі, потім він переходить у дуже солоний/лимонний смак, який відчувається так, ніби він нанесений на металевий стовп, який дряпає ваш язик", - пригадала вона. "Це настільки кисло, що ваше тіло відчуває кожну кислоту, що тече через ваш кровотік! Це схоже на кисле, ексцентричне почуття".

Згідно з етикеткою, цукерки, що продаються під брендом Mr. Simms Co., мають "надзвичайно кислу оболонку, яка зберігається приблизно 20 секунд".

Попри це, блогерка спробувала ще одну, яка, що не дивно, спричинила ту саму реакцію. Цього разу вона виплюнула не таке уже й солодке частування на долоню, перш ніж знову закричати.

У коментарях спантеличені користувачі пожартували, що це безперечно був "досвід поза тілом", а інші з жахом спостерігали за її реакцією.

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Не дивно, що суперкислі цукерки наразі розпродані в Інтернеті.

Повідомлення на етикетці попереджає гурманів, що "надмірне вживання протягом короткого періоду часу може спричинити тимчасове подразнення рота та/або шлунка" та що продукт "не підходить для дітей віком до 8 років".

Нагадаємо, дівчина кричала і плакала, бо майстер зробив тату не на тому місці. Вона жахнулася від результату.

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