Блогерка нічого не їсть крім свинячого корму – фото

У Китаї блогерка споживала свинячий корм вартістю всього 3 юані (40 центів США) на день, щоб заощадити гроші, стверджуючи, що це корисніше, ніж їжа на винос, що спричинило широке занепокоєння щодо стану її здоров'я.

Про це пише SCMP.

Конг Юфенг, відома в Інтернеті як "Кінг-Конг Люке", є популярною майстринею ремесел на Douyin, яка має 2,8 мільйона підписників. Вона є випускницею однієї з найкращих художніх шкіл Китаю – Сичуаньського інституту образотворчих мистецтв.

30 жовтня Конг опублікувала відео, в якому висловила намір жити на якомога меншу суму грошей, хоча і не розкрила причин цього виклику. Вона взяла на озброєння найпопулярнішу пропозицію з економії грошей з популярного китайського форуму Zhihu: їсти свинячий корм.

Конг витратила 100 юанів (14 доларів США) на мішок корму для свиней, який, за її словами, після відкривання мав "запах молочної вівсянки". Відео показало, що корм для свиней містить такі інгредієнти, як соя, арахіс, кунжут, кукурудза і додані вітаміни.

Вона заявила: "Це все з високим вмістом білка, низьким вмістом жиру і повністю натуральне. Хіба це не здоровіше, ніж їжа на винос?".

Конг Юфенг / Фото: Weibo

Конг пояснила, що 100 г свинячого корму на одне приймання їжі обходиться їй лише в 3 юані на день. Потім вона змішала трохи корму з теплою водою і з'їла його за один раз.

Однак неприємний смак спричинив у неї гримасу, спонукаючи її вигукнути: "Це так солоно! І трохи кислувато! Я не можу цього терпіти, мені потрібно випити більше води".

Доївши залишки свинячого корму, вона оголосила, що планує дотримуватися цієї дієти протягом тижня, щоб визначити, чи можливо підтримувати своє здоров'я виключно на свинячому кормі та воді. Конг також закликала своїх послідовників не імітувати її поведінку, заявивши: "Не робіть цього, якщо ви не дуже бідні".

Її трюк швидко привернув увагу в материкових соціальних мережах, зібравши 6,3 мільйона переглядів на Weibo.

Один онлайн-оглядач зауважив: "Вона смішна. Як їжа, призначена для свиней, може відповідати стандартам безпеки харчових продуктів для людей?". Інший прокоментував: "У часи голоду свинячий корм був би цінним продуктом харчування. Але в сучасному світі високих стандартів життя навіщо шукати неприємностей?".

Співробітник компанії з виробництва кормів для свиней повідомив, що хоча корм не є шкідливим, він не засвоюється людиною і тому не призначений для людей.

Зі свого боку, дієтолог на прізвище Чен прокоментував, що покладання на свинячий корм може призвести до дефіциту кальцію, заліза та йоду, що потенційно може спричинити недоїдання, остеопороз і втому.

Нагадаємо, свиня вдерлася до гаража і випила запаси пива. Подружка-качка була поруч під час похмілля.

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