Блогерка, яка була в комі під час вагітності, прокинулася через місяць та вперше побачила доньку

Американська блогерка Джекі Джеймс, яку під час вагітності помістили в медикаментозну кому, прокинулася та вперше побачила свою доньку.

Про це пише news.sky.com.

Місяць тому, на 39 тижні вагітності, жінка перенесла аневризму головного мозку. Її чоловік Остін знайшов майбутню матір і доставив її до відділення інтенсивної терапії, де їй зробили 5 операцій на головному мозку та екстрений кесарів розтин.

Дитина була госпіталізована до відділення реанімації новонароджених на 12 днів і почувалася добре. Увесь цей час блогерка перебувала в комі.

Джекі Джеймс з новонародженою донькою / Фото: instagram.com/jaxandrose

Днями жінка отямилася. Про це сповістили її рідні.

"Джекі нещодавно була переведена до однієї з найкращих неврологічних реабілітаційних лікарень у країні. Лікарі були задоволені її останніми тестами, цифрами та оцінками, зазначивши, що стан Джекі прогресує з кожним днем", - розповіли вони.

Сім'я додала, що "хоча Джекі робить чудові успіхи, на неї чекає неймовірно довгий шлях до одужання".

Джекі Джеймс / Фото: instagram.com/jaxandrose

Нагадаємо, гравці заробили тисячі доларів, зробивши ставку проти виживання екіпажу субмарини "Титан". Люди поставили щонайменше 300 000 доларів на їхню смерть.

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