Блогерка, яка була в комі під час вагітності, прокинулася через місяць та вперше побачила доньку

У неї сталася аневризма.
Американська блогерка Джекі Джеймс, яку під час вагітності помістили в медикаментозну кому, прокинулася та вперше побачила свою доньку.
Про це пише news.sky.com.
Місяць тому, на 39 тижні вагітності, жінка перенесла аневризму головного мозку. Її чоловік Остін знайшов майбутню матір і доставив її до відділення інтенсивної терапії, де їй зробили 5 операцій на головному мозку та екстрений кесарів розтин.
Дитина була госпіталізована до відділення реанімації новонароджених на 12 днів і почувалася добре. Увесь цей час блогерка перебувала в комі.
Днями жінка отямилася. Про це сповістили її рідні.
"Джекі нещодавно була переведена до однієї з найкращих неврологічних реабілітаційних лікарень у країні. Лікарі були задоволені її останніми тестами, цифрами та оцінками, зазначивши, що стан Джекі прогресує з кожним днем", - розповіли вони.
Сім'я додала, що "хоча Джекі робить чудові успіхи, на неї чекає неймовірно довгий шлях до одужання".
Нагадаємо, гравці заробили тисячі доларів, зробивши ставку проти виживання екіпажу субмарини "Титан". Люди поставили щонайменше 300 000 доларів на їхню смерть.
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