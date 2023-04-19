Блогерка з рогами на лобі та дірками у носі показала себе до епічної трансформації – фото

Дівчина заявила, що архівні фото змушують її почуватися потворною.
Американська блогерка та фанатка модифікацій тіла Джессі Кіркпатрік показала, який мала вигляд до своєї трансформації.
Вона відома у Мережі своїми розтягнутими мочками вух, татуюваннями на обличчі та величезними затичками у ніздрях.
27-річна дівчина, чиї опуклі роги на лобі змушують дітей тікати з жахом, поділилася архівними фото. Про це пише Daily Star.
Як зізналася Джессі, старі світлини викликають у неї нудоту.
Мешканка Канзасу, яка також має пірсинг у язику і татуювання на шиї у вигляді мандали, була невпізнанною до того, як стала "залежною" від бодімодів.
Вона зазначила, що їй набагато більше подобається, який має вигляд зараз.
"Я щосили намагаюся ніколи не дивитися на ці фотографії, тому що вони викликають у мене нудоту. Все, що я бачу в них, — це хтось, який страждає на душевний біль і соромиться того, що він живий. Я мала невпевнений та пригнічений вигляд. Я почувалася страшенно потворною", - зізналася вона.
Джессі додала, що модифікація тіла — це її форма зцілення, яка змушує її почуватися впевненіше і щасливіше, попри те, що інколи її цькують за зовнішній вигляд.
Улюблена модифікація тіла жінки — це великі ніздрі. І в той час як сторонні часто кажуть їй, наскільки "ненормальна" її естетика, Джессі дала пораду іншим ентузіастам модифікації тіла, які стали мішенню хейтерів:
"Вчіться жити, не озираючись постійно, переймаючись тим, як інші побачать вас або що вони подумають про вас. Припиніть сидіти та дозволяти іншим диктувати, ким ви можете бути і що ви повинні відчувати всередині. Не дозволяйте іншим керувати вашими почуттями та самооцінкою і не дозволяйте членам сім'ї ставити вам ультиматум, тому що вони надто обмежені, щоб зрозуміти, наскільки це робить вас щасливим. Зрозумійте, що ви можете бути за межами звичайного натовпу і знайти таких, як ви, які любитимуть вас просто за те, хто ви є".
Нагадаємо, схибленій на татуюваннях жінці заборонили ходити на роботу, відвідувати паби і навіть дитячу школу через її зовнішній вигляд. Мелісса Слоан також не дуже охоче виходить на вулицю через булінг.
Читайте також: