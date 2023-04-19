Блогерка з рогами на лобі та дірками у носі показала себе до епічної трансформації – фото

Американська блогерка та фанатка модифікацій тіла Джессі Кіркпатрік показала, який мала вигляд до своєї трансформації.

Вона відома у Мережі своїми розтягнутими мочками вух, татуюваннями на обличчі та величезними затичками у ніздрях.

Фото: instagram.com/bodyartatlarge

27-річна дівчина, чиї опуклі роги на лобі змушують дітей тікати з жахом, поділилася архівними фото. Про це пише Daily Star.

Фото: dailystar.co.uk

Як зізналася Джессі, старі світлини викликають у неї нудоту.

Фото: dailystar.co.uk

Мешканка Канзасу, яка також має пірсинг у язику і татуювання на шиї у вигляді мандали, була невпізнанною до того, як стала "залежною" від бодімодів.

Фото: dailystar.co.uk

Вона зазначила, що їй набагато більше подобається, який має вигляд зараз.

"Я щосили намагаюся ніколи не дивитися на ці фотографії, тому що вони викликають у мене нудоту. Все, що я бачу в них, — це хтось, який страждає на душевний біль і соромиться того, що він живий. Я мала невпевнений та пригнічений вигляд. Я почувалася страшенно потворною", - зізналася вона.

Фото: instagram.com/bodyartatlarge

Джессі додала, що модифікація тіла — це її форма зцілення, яка змушує її почуватися впевненіше і щасливіше, попри те, що інколи її цькують за зовнішній вигляд.

Фото: instagram.com/bodyartatlarge

Улюблена модифікація тіла жінки — це великі ніздрі. І в той час як сторонні часто кажуть їй, наскільки "ненормальна" її естетика, Джессі дала пораду іншим ентузіастам модифікації тіла, які стали мішенню хейтерів:

"Вчіться жити, не озираючись постійно, переймаючись тим, як інші побачать вас або що вони подумають про вас. Припиніть сидіти та дозволяти іншим диктувати, ким ви можете бути і що ви повинні відчувати всередині. Не дозволяйте іншим керувати вашими почуттями та самооцінкою і не дозволяйте членам сім'ї ставити вам ультиматум, тому що вони надто обмежені, щоб зрозуміти, наскільки це робить вас щасливим. Зрозумійте, що ви можете бути за межами звичайного натовпу і знайти таких, як ви, які любитимуть вас просто за те, хто ви є".

Фото: instagram.com/bodyartatlarge

Нагадаємо, схибленій на татуюваннях жінці заборонили ходити на роботу, відвідувати паби і навіть дитячу школу через її зовнішній вигляд. Мелісса Слоан також не дуже охоче виходить на вулицю через булінг.

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