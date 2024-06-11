Блогерка залишилася з "двома верхніми губами" через невдале збільшення: який вона має вигляд (відео)

Бразилійська інфлюєнсерка Ясмін Бернардес розповіла, що останні чотири роки має такий вигляд, ніби у неї дві верхні губи. А все через введення філерів.

На сторінці в Instagram блогерка поділилася, що її верхня губа має набряклий вигляд і коли вона усміхається, здається, що у неї їх дві.

Ясмін вдалася до ін’єкцій краси 2020 року. За її словами, тоді вона не усвідомлювала, що щось пішло не так.

"Я помітила це через декілька місяців, коли мої губи були повністю позбавлені кислоти".

Зрештою, вона поїхала до іншого міста, щоб проконсультуватися із професіоналами: "Вони сказали, що в моєму випадку мені доведеться вирізати цю частину, тому що всередині більше не залишилося кислоти. Зараз це перетворилося на щось на кшталт фіброзу".

Наразі Ясмін приховує свою "другу" верхню губу за допомогою філерів, але єдиний спосіб позбутися її назавжди – хірургічне втручання.

Вона сказала: "Мені двічі робили філери, щоб виправити це. Але щоразу, коли філер зникає, ця жахлива частина з'являється знову".

Вона також зізналася, що філери для губ – не єдина косметична процедура, з якою у неї виникли проблеми. Ясмін сказала: "Я також не була дуже задоволена видаленням букального жиру, і мої грудні імплантати також пішли не так, як треба. Інші речі, які я робила, теж не були успішними. Я починаю думати, що проблема в мені самій".

Нагадаємо, 35-річний чоловік під час кашлю зламав найтвердішу кістку в людському тілі. Медики були спантеличені інцидентом.

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